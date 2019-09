Trnavským študentom prírodný živel predĺžil pobyt v Japonsku: Ako sme prežili tajfún v Tokiu

Pocity beznádeje a strachu vystriedala veľká úľava. Takmer 40 študentov trnavského gymnázia koncertovalo v krajine vychádzajúceho slnka. Nikto z nich však ani len netušil, že ich pobyt sa nečakane predĺži o štyri dni.

Zapríčinil to tajfún Faxai, ktorý v Tokiu udrel v plnej sile a zrušil desiatky letov. Študenti tak po dvoch nociach na letisku a následnom pobyte v hoteli odleteli domov až vo štvrtok.

Študenti trnavského Gymnázia Angely Merici sú známi nielen zlatom v hrdle, ale v posledných dňoch aj trampotami, ktoré ich postihli na tokijskom letisku Narita. Metropolu zasiahol silný tajfún a ten spôsobil, že tínedžeri nestihli lietadlo. Na letisku tak spali dve noci. Napriek tomu, že prvotné informácie boli, že nemali čo jesť, ich člen organizačného tímu spresnil, ako to celé bolo. „V deň príchodu na letisko sa mi podarilo pre nich zohnať sendviče, sladké buchty aj slané koláče. Bolo to veľké šťastie. Metro bolo zatvorené, nepremávalo, ale policajtom som povedal, že sa idem iba do metra pozrieť do obchodov. Pustili ma tam. Bol tam taký malý obchodík, poloprázdny, ale sendvičov tam mali dosť,“ vyjadril sa Peter Cák, ktorý prostredníctvom sociálnej siete upokojoval aj vystrašených rodičov.

Pomocnú ruku priložil aj náš zastupiteľský úrad v Tokiu, ktorý školákom zabezpečil stravu a neskôr i ubytovanie, aby nemuseli prespávať na letisku. „Náklady na ubytovanie sa vyšplhali na 18-tisíc eur, predseda vlády SR Peter Pellegrini preto rozhodol, že suma bude uhradená z jeho rezervy,“ informovali z tlačového odboru Úradu vlády s tým, že premiér udelil súhlas s vyslaním leteckého vládneho špeciálu.

Táto možnosť sa však ukázala ako komplikovaná. Do akcie sa preto zapojil aj zastupiteľský úrad SR vo Viedni a so spoločnosťou Austrian Airlines vyrokoval pro bono poskytnutie náhradnej prepravy celého spevokolu z Japonska na 12. septembra. Tínedžeri nakoniec vo štvrtok v podvečer pristáli po 12 hodinovom lete na letisku Schwechat vo Viedni vo dvoch skupinách - prvá z letiska Narita a druhá z Hanedy. „Na letisku sme strávili 27 hodín, deti to zvládli bravúrne, sú to hrdinovia,“ povedal Cák po prílete pre TV JOJ. „Je to výborný pocit, že už sú doma," uzavrel jeden z rodičov Jozef Pobiecký.