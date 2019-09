Víťazstvo Slovana režírovali ex-Košičania: Návrat pripomínal odchod

Návrat Slovana Bratislava do hokejovej Tipsport Ligy nápadne pripomínal jeho odchod.

"Belasí" odohrali prvý zápas po návrate v košickej Steel aréne, v ktorej sa v roku 2012 tešili z titulu a rovnako ako v poslednom zápase ročníka 2011/2012 triumfovali 2:1. Pikantným na tesnom víťazstve je fakt, že sa oň výrazne zaslúžili hráči s košickou minulosťou.

Prvý gól sezóny 2019/2020 strelil obranca Martin Štajnoch, na ktorého nadviazal v 2. tretine Radovan Bondra, ktorý upravil na 2:0. Keďže domáci útočník Michal Chovan v tretej časti znížil na konečných 2:1, bol to práve Bondrov zásah, ktorý sa ukázal ako víťazný. "Je skvelé začať sezónu takýmto cenným víťazstvom, najmä vzhľadom na to, že sa nám v nedávnych prípravných zápasoch príliš nedarilo. Preto je takýto výsledok naozaj vítaným vstupom do sezóny," uviedol Bondra, ktorý je odchovanec HC Košice. Na gól mu nahral Šimon Petráš, ktorý strávil uplynulé dve sezóny práve v košickom klube.

Pre Bondru nebolo spočiatku jednoduché vyrukovať na známy košický ľad v drese neobľúbeného súpera. "Najskôr som mal zmiešané pocity, cítil som aj nervozitu. Od momentu, keď som sa dotkol puku, sa mi už hralo lepšie. Dať gól pred takýmto publikom, v podstate víťazný, je skvelý pocit. Miestami som mal pocit, že je to zápas play off, potom som si však uvedomil, že je to stále iba prvý zápas. Atmosféra bola výborná, fanúšikovia dali do toho všetko a takisto aj my hráči," poznamenal Bondra.

Slovan dosiahol tesné víťazstvo aj zásluhou brankára Vladislava Habala, ktorý si pripísal 26 zákrokov. Aj pre neho bol prvý súťažný zápas nového ročníka špeciálny, keďže uplynulé tri sezóny strávil práve v Košiciach. "Vedeli sme, do čoho ideme. Pre mňa to bol zvláštny zápas, keďže som v Košiciach hral tri roky. Košice považujem za svoj domov, teraz som však šťastný, že moje nové mužstvo vyhralo. Počas zápasu som sa pozrel k fanklubu, skôr som tam však videl nie príliš pekné gestá na moju adresu. Asi si na to musím zvyknúť. Viem, že to tak chodí, ľudia na to majú právo, tak nech si uľavia. Teraz sa pre mňa začala nová éra a už chytám za iný tím," uviedol 28-ročný brankár, ktorý by mal v Slovane vytvoriť brankársku dvojicu s Kanaďanom Brustom.

Habalov výkon vyzdvihol aj tréner Slovana Roman Stantien. "Láďo chytal celú prípravu, bolo toho na neho veľa. Pracovali sme vo veľkých objemoch, no v zápase v Košiciach sa potvrdilo, že sme to dobre načasovali. Zachytal fantasticky a oceňujem to o to viac, že nie je jednoduché chytať v prostredí, kde predtým pôsobil. Jeho brankársky kolega Barry Brust chýbal pre zranenie v hornej časti tela," prezradil Stantien.