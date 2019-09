Budúce mamičky idú do nemocnice s obavami: Chýba liek na vyvolanie pôrodu! Problém je celoeurópsky

Budúce mamičky sú v šoku! Do redakcie sa nám ozvalo viacero párov, ktoré v nasledujúcich dňoch čakajú bábätko.

Mnohé mamičky na Slovensku prenášajú, no v nemocniciach chýbajú lieky na vyvolanie pôrodu. Ako sa podarilo zistiť Novému Času, tabletky nie sú dostupné už niekoľko týždňov. Náhradu si nemocnice musia nechať špeciálne vyrábať v lekárňach z liečiva, ktoré slúži na degeneratívne ochorenie kĺbov. Dokedy potvá táto neúnosná situácia?

Do redakcie sa nám ozval nespokojný budúci otecko Robert, ktorý sa spolu so svojou manželkou tešia na najkrajší okamih svojho života - príchod ich potomka na svet. Keďže mali tri dni po termíne, prijali ich na Kramároch. To, čo si tam od personálu vypočuli, ich šokovalo.

„Nikomu nemôžu dať vyvolávačku, lebo tento liek sa minul. Zisťoval som cez známych v lekárňach a tí potvrdili, že to je problém, ktorý majú aj v Čechách a Rakúsku,“ prezradil zhrozený Robert s tým, že nechápe, ako sa niečo také môže stať v 21. storočí. Podľa neho nie je prijateľné, aby nechali ženy takto sa trápiť. „Veď to nie je sranda, aby sa len čakalo a čakalo, až nakoniec sa niekomu niečo stane s bábätkom a potom sa to bude riešiť,“ dodal Robo.

Nemocnica reaguje

Bratislavská nemocnica tvrdí, že problém s dodávkami lieku evidujú už dlhodobo, odmietajú však, že by ženy nechali trápiť sa. Tvrdia, že existuje alternatíva. „K dispozícii je Prepidil gél, ktorý je plnohodnotnou náhradou lieku Prostinu s rovnakými účinnými látkami,“ uviedla hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská.

Ako nám však potvrdilo viacero gynekológov, tento gél ale nie je plnohodnotnou náhradou prostaglandínu a používa sa len na prípravu pôrodných ciest na samotný pôrod, no nie na vyvolanie pôrodu. V bratislavských zariadeniach využívajú zväčša inú alternatívu, ktorú však musia špeciálne pripravovať v lekárňach. „Ide o upravený komerčný liek na zápalové degeneratívne ochorenia kĺbov,“ vysvetllil gynekológ Jozef Španka z Fakultnej nemocnice Ružinov.

Ministerka o probléme vie

Problémy s výpadkom lieku potvrdzujú aj ďalšie slovenské nemocnice. „Výpadok lieku môžeme potvrdiť, k ostatným otázkam sa nebudeme vyjadrovať,“ uviedla hovorkyňa banskobystrickej nemocnice Ružena Maťašeje. Podobná reakcia prišla aj zo Žiliny. „Výpadok pociťujeme približne dva mesiace,“ upresnila hovorkyňa žilinskej nemocnice Lenka Záteková s tým, že podľa ich informácií sa tento liek snažili zohnať viaceré nemocnice aj v Čechách. Márne.

Po našej urgencii preverilo vec aj ministerstvo zdravotníctva. To tvrdí, že o pár mesiacov by malo byť po probléme. „Predpokladaný termín obnovenia dostupnosti je prelom novembra a decembra 2019. Ide o liek s úradne určenou cenou, ktorý nie je kategorizovaný. O podaní iného alternatívneho typu lieku rozhoduje ošetrujúci lekár,“ povedala pre Nový Čas hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Jaroslava (34), Bratislava Otvoriť galériu Jaroslava Zdroj: br

- Pri prvom tehotenstve som „vyvolávačku“ nepotrebovala, ale dúfam, že budú dostupné, kým budem mať termín teraz pri druhom.

Nicola (24) s dcérkou Emou (1 deň), Trenčín Otvoriť galériu Nicola s dcérkou Emou Zdroj: fab

- Ja som, našťastie, tento liek nepotrebovala a Emka sa narodila spontánne. O tom, že je takýto problém v pôrodniciach, som nevedela.

Lucia (36), Banská Bystrica Otvoriť galériu Lucia Zdroj: mm

- O tomto probléme vôbec neviem. Ale keďže mne hrozí predčasný pôrod, takýto liek zrejme potrebovať nebudem.

Gynekológ Jozef Španka (55): Je to celoeurópsky problém Otvoriť galériu Jozef Španka Zdroj: br

Ozvali sa nám do redakcie budúci rodičia, že na Slovensku máme výpadok lieku, tzv. vyvolávačky.

- Je to pravda, že liek prostaglandín PGE2 - dinoproston chýba už niekoľko týždňov. Nie je to ale len slovenský problém, ale celoeurópsky.

Je adekvátna náhrada?

- Máme náhradu, inú látku PGE1 - misoprostol, naberáme s ňou skúsenosti.

Ide tiež o bežne dostupný liek?

- V praxi je to tak, že pôvodná tabletka bola nahradená kapsulovou formou - ide teda o upravený komerčný liek na zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov.

Je tohto nového lieku dostatok?

- Tento nový liek nám musia pripraviť špeciálne v lekárni pre potreby gynekológie a pôrodníctva. Zatiaľ

nebol žiaden problém.