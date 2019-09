Policajti v Severnom Macedónsku narazili do auta s migrantmi, tí sú vážne zranení

Dvaja afganskí migranti utrpeli vážne zranenia, keď do auta, ktoré ich malo prevážať cez Severné Macedónsko, úmyselne narazili tamojší policajti. Incident sa stal v stredu na severe krajiny pri hranici so Srbskom.

Polícia informovala, že jej príslušníci sa snažili auto zastaviť a vodič z neho po zrážke utiekol. V poškodenom aute sa nachádzali len spomínaní dvaja zranení muži.

V stredu severomacedónska polícia tiež pri srbskej hranici zastavila dodávku, v ktorej bolo 15 ľudí z Bangladéša. Pasažieri vozidla sa do Severného Macedónska mali dostať nelegálne z Grécka. Vodiča dodávky zatkli. Tento rok sa počet migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do Severného Macedónska, nateraz zvýšil o 20 percent. Napriek uzavretým hraniciam na Balkáne niektorí migranti stále dúfajú, že sa cez Srbsko dostanú do bohatších krajín Európskej únie (EÚ).