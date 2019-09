Cestovatelia sa 10 týždňov nikomu neozvali: Hrozné, kde nakoniec skončili

Párik blogerov z Austrálie sa vybral na vysnívaný výlet po svete. Potom, čo sa desať týždňov neozvali, vysvitlo, že sú vo väzbe v Iráne.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Informoval o tom portál news.com.au. Pred dvoma rokmi dal pár v práci výpoveď a vybrali sa na veľkú cestu po svete. No tá sa po dvoch rokoch nečakane skončila. Párik opustil Perth v júli 2017. V terénnom aute mali v pláne cestovať až do Veľkej Británie a prejsť pritom 36 krajín.

"Našou najväčšou motiváciou pri vytváraní videoblogov je inšpirovať každého, kto chce cestovať a tiež sa pokúsiť prelomiť stigmu okolo cestovania do krajín, ktoré majú zlé postavenie v médiách," uviedli v príspevku na stránke Pantheon, na ktorej žiadali o finančný príspevok.

Potom, čo sa mali dostať cez sever Číny do Pakistanu, austrálsky pár, Jolie Kingovú a Marka Firkina, zadržali vo väznici Evin v iránskom hlavnom meste Teherán. Blogeri a cestovatelia z Perthu mali byť zatknutí za to, že lietali s dronom, ktorý používali na zaznamenávanie záberov do ich obľúbených videí.

Turistka v šatách s trčiacimi bradavkami navštívila Akropolu: Čo sa tam udialo, je čisté peklo

"Naše rodiny dúfajú, že Mark a Jolie budú bezpečne doma a to čo najskôr. V tejto fáze nemáme ďalšie informácie a žiadame, aby médiá rešpektovali naše súkromie v tejto ťažkej dobe,“ uviedli rodiny blogerov vo vyhlásení vydanom ministerstvom zahraničných vecí.

Irán však nezadržiava len dvojicu blogerov. Treťou zadržanou Austrálčankou je učiteľka na vysokej škole, ktorá bola zadržaná minulý rok a pravdepodobne aj súdená. Obvinenia nie sú známe, súd ju poslal na 10 rokov do väzenia. Teraz ju podľa The Guardian držia na samotke vo väznici Evin. Austrálska vláda vyjednáva o prepustení všetkých troch Austrálčanov.

Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payenová uviedla, že jej vláda vyvíja tlak na prepustenie väzňov. Povedala, že priamo rokuje so svojim iránskym náprotivkom Muhammadom Džavárom Zafírom.

Napätie medzi Teheránom a západnými mocnosťami sa zvýšilo potom, čo USA vypovedali jadrovú dohodu s Iránom a uvalili na nich sankcie. Podľa AFP je zatýkanie občanou západných krajín pre Irán spôsobom ako čeliť medzinárodnému tlaku.