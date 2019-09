Moderátor Nikodým má doma poklad: Dcéra získala medzinárodné ocenenie, neuveríte za čo!

Moderátor Martin Nikodým (48) môže byť hrdý na svoju dcéru Emmu (15). Tá získala ocenenie rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Emma sa totiž začala naplno venovať tancu a výrobe medu. „Vďaka DofE som získala sebavedomie, ktoré mi pomohlo nakopnúť sa v tanci. To, že som si stanovila jasný cieľ, mi pomohlo pri jeho dosahovaní. To platí aj o včelárstve - až keď sa stala výroba medu mojím cieľom, oprela som sa do toho naplno,“ povedala Emma. O Nikodýmovi je známe, že je vášnivý včelár a tak aj s jeho pomocou je jeho dcéra úspešná.