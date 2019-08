Martin Nikodým sa nevie zbaviť luxusnej vily: Za toto si pýta 900-tisíc eur!

Moderátor Martin Nikodým (48) vlastní lukratívnu vilu v bratislavskom Devíne, ktorá sa nedávno objavila v ponuke realitnej kancelárie.

Honosná budova, ktorá má veľký pozemok a pýši sa aj prekrásnym výhľadom na okolie, však zrejme stále nenašla svojho majiteľa. Realitka dokonca zašla až tak ďaleko, že pri predaji nehnuteľnosti stavila na príbeh, kde sa odvolala aj na samotného Nikodýma, ktorý má ako ostrieľaná televízna tvár veľa fanúšikov. Podľa informácií Nového Času je však kameňom úrazu práve horibilná cena, ktorú známy milovník Slovenska podľa realitného makléra poriadne nadhodnotil.

Nikodým má ako stálica televíznych obrazoviek na konte niekoľko úspešných projektov. Z tých najznámejších možno spomenúť reláciu Milujem Slovensko či šou Tvoja tvár znie povedome, kde súťažil len vlani. Okrem toho však robí aj súkromné moderovačky, čo znamená, že núdzu o honoráre určite nemá. Nie je preto prekvapením, že je Martin majiteľom luxusnej nehnuteľnosti vo vychytenej časti bratislavského Devína.

Ako sa však zdá, pre moderátora, ktorý je už dlhšie bez partnerky, je dom priveľký a rozhodol sa, že ho predá. Stránka realitnej kancelárie, na ktorú sa Nikodým obrátil, vilu predáva za mastnú sumu 899-tisíc eur! Už je to však nejeden týždeň, čo sa dom ponúka, a je zrejmé, že astronomická suma veľa kupcov nepriláka.

Podľa realitného makléra Tomáša Neuschla je totiž suma poriadne nadhodnotená a cena za danú nehnuteľnosť by mala byť nastavená na podstatne nižšiu sumu. „Hodnota domu za m2 sa pohybuje v sume okolo 1 000 eur a pri pozemku to je 300 eur za m2, čo sú však najvyššie možné sumy v rámci lokality. Dom má už zhruba desať rokov a dnes použité materiály z hľadiska trendov a štandardu potrebujú obnoviť. Nástrelnú cenu by som dal na úrovni 500 000 eur, čo predpokladám, že bude aj niekde konečná predajná cena,“ dodal Neuschl. Samotnému moderátorovi do reči veľmi nebolo. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ odbil nás Martin.

Využívajú jeho popularitu

Zaujímavú predajnú taktiku však zvolil aj samotný on­line portál s realitami, ktorý k predaju predraženej vilky s pozemkom pridal aj príbeh jeho prominentného majiteľa. Ako uvádza, Martin by sa rád presťahoval do menšieho domu, kde by chcel väčšiu záhradku. Jeho nehnuteľnosť v súčasnosti poskytuje obrovský komfort, keď ide o budovu, ktorá má tri poschodia s úžitkovou plochou 284 štvorcových metrov a nachádza sa v nej šesť izieb, tri kúpeľne a tri terasy. Okrem toho, na stránke realitky sa kvetnato opisuje, že sa vila nachádza vo svahovitom teréne, z ktorého je krásny výhľad na okolité lesíky, vinice a rakúske mestečko Hainburg. Nový majiteľ sa však môže tešiť aj na dostatok parkovacích miest, fínsku saunu či dva kozuby.

Luxus a pohodlie Otvoriť galériu Vila sa nachádza v lukratívnej bratislavskej lokalite. Zdroj: directreal.sk