Povodne spôsobia ročne na svete škody za 100 miliárd dolárov: Slovenskí vedci zistili významné súvislosti!

Významné zistenia z výskumu slovenských vedcov zverejnil prestížny časopis Nature. Ide o poznatky z výskumu väzieb medzi klimatickou zmenou a veľkosťou povodní, na ktorom sa podieľali aj slovenskí vedci.

Agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) Fedor Blaščák. Výskum ukázal, že zmeny vo veľkostiach povodní v Európe v posledných desaťročiach možno pripísať meniacej sa klíme. „Vplyv zmeny klímy je tu jasne viditeľný,“ potvrdil šéf výskumu profesor Günter Blöschl z Viedenskej univerzity. Jedným z kľúčových zistení výskumu je fakt, že „v Európe naozaj existujú konzistentné vzory zmien vo veľkostiach povodní, ktoré sú v súlade s predpokladanými dopadmi zmeny klímy. To naznačuje, že sme už uprostred klimatickej zmeny,“ spresnil profesor.

Povodne a záplavy sú čoraz zničujúcejšie - ročne spôsobia na celom svete škody za 100 miliárd dolárov, uvádza Blaščák v tlačovej správe. Doteraz nevyjasnenou otázkou bolo, či a v akej miere má na zmeny vo veľkostiach povodní vplyv meniaca sa klíma. Podľa doterajších údajov sa nezdalo, že by tu existovala jednoznačná súvislosť, aspoň doteraz známe fakty nepotvrdzovali takéto trendy na väčších územiach.

„Už dlhšie však existovalo podozrenie, že zmena klímy má vplyv na veľkosť povodní, pretože teplejšia atmosféra je schopná akumulovať viac vody. Z predchádzajúceho výskumu sme tiež vedeli, že zmena klímy posúva načasovanie povodní, teda dátum výskytu najväčších povodní v rámci roka,“ hovorí Blöschl a odkazuje pritom na výsledky svojho tímu, ktoré boli v minulosti publikované v časopise Science.

„Z hľadiska rozsahu išlo o ojedinelý výskumný projekt – na grante ERC spolupracovalo až 35 vedeckých tímov a v rámci výskumu sa zhromažďovali a analyzovali dáta z viac než 3 700 meracích staníc v celej Európe v rozmedzí rokov 1960 až 2010,“ povedal o najnovšom projekte spoluautor výskumnej štúdie v Nature profesor Ján Szolgay zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Spoluautorkou štúdie bola aj profesorka Silvia Kohnová zo Stavebnej fakulty STU. Na výskume spolu s nimi spolupracovali tiež dvaja absolventi Jána Szolgaya - Juraj Parajka z Technickej univerzity vo Viedni a profesor Peter Molnár z ETH v Zürichu.

Téma klimatických zmien je nanajvýš aktuálna. Na 20. septembra je v Bratislave plánovaný Klimatický štrajk, na ktorý sa chystá spolu so študentmi vyše sedemdesiat mimovládnych organizácií. Do ulíc vyjdú ľudia na celom svete. Organizátorom štrajku sú študenti z iniciatívy Fridays For Future.