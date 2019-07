Švajčiari bojujú proti klimatickým zmenám netradične: Ľadovec zakryli plachtami

Švajčiari našli perfektné riešenie, ako spomaliť topenie ľadovca Rhône! Zakryli ho plachtami, ktorá odráža UV žiarenie a má izolačné vlastnosti. Prikrytý bude až do začiatku zimy.

Švajčiari sa snažia bojovať s klimatickými zmenami, ako sa len dá. Vyplašila ich totiž správa, že do konca tohto storočia sa väčšina ich ľadovcov roztopí. Museli teda vymyslieť niečo, čo topenie aspoň spomalí. Prišli s nápadom, že by ich mohli zakryť plachtami, ktoré by odrážali UV žiarenie.

Tento plán sa skutočne osvedčil, preto od jari do zimy niektoré ľadovce zakrývajú. Tak ako napríklad ľadovec Rhône, ktorý sa nachádza vo švajčiarskych Alpách neďaleko horského priesmyku Furka Pass. Zakrývajú ho pravidelne už od roku 2009. Jeho topenie sa tak spomalilo o 50 až 70 %.

Otepľovanie