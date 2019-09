Slovensko elektronicky odoslalo prihlášku na OH do Tokia 2020

Slovensko v stredu predpoludním odoslalo prihlášku na budúcoročné XXXII. olympijské hry (OH) do japonského Tokia.

Ázijská krajina bude hostiť spomenuté podujatie v júli a auguste 2020. V bratislavskej rezidencii veľvyslanca Japonska na Slovensku prihlášku elektronickou formou odoslal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, nechýbal pri tom ani japonský veľvyslanec v SR Jun Šimmi. Premiérovo šlo o elektronické odosielanie prihlášky, doteraz sa prihláška zvyčajne podpisovala a posielala organizátorom kuriérom.

Za športovcov boli na slávnostnom akte prítomní strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, kladivár Marcel Lomnický, šprintér Ján Volko, golfista Rory Sabbatini, skejtbordista Richard Tury či japonský reprezentant vo vodnom slalome Takuja Haneda. Ani jeden z nich by nechcel chýbať pod piatimi rokmi v Tokiu. V stredu bol pri slávnostnom podpise aj štátny tajomník pre šport Jozef Gönci.

"Srdečne pozývam všetkých Slovákov na olympijské hry do Tokia. Na podujatí sa predstaví cez 10-tisíc športovcov z viac ako 200 štátov celého sveta. Naša krajina všetkých privíta modernými technológiami, ktoré sa snúbia s našimi tradíciami," povedal japonský veľvyslanec Jun Šimmi a informoval, že Gifu medzi Tokiom a Kjótom bude v roku 2020 hostiteľských mestom pre Slovensko.

XXXII. olympijské hry sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020, od 25. augusta do 6. septembra prídu na rad XVI. paralympijské hry. Medzinárodný olympijský výbor rozoslal pozvánky do jednotlivých krajín presne rok pred slávnostným otvorením športových podujatí. Národné olympijské výbory z celého sveta majú tri mesiace na potvrdenie svojich prihlášok.

"Japonsko som navštívil viackrát a môžem len s radosťou konštatovať, že prípravy na olympiádu po každej stránke sú na výbornej úrovni. Verím, že v Tokiu sa pobijeme o medaily a dosiahneme tam mnoho športových úspechov," povedal šéf SOŠV Anton Siekel. SOŠV počas konania OH 2020 opäť pripravuje Slovenský dom priamo v Japonsku a Olympijský park pre fanúšikov doma na Slovensku. Zástupcovia SOŠV rátajú s účasťou 46 - 60 športovcov zo Slovenska na OH 2020, aktuálne má Slovensko potvrdených 11 miesteniek