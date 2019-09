Problémový Shia LaBeouf konečne skrotol: Zmierenie s otcom!

Za podivným správaním amerického herca a jeho psychickými problémami stojí veľmi ťažké detstvo a dospievanie. Jeho otec Jeffrey bol totiž väčšinu času ťažko závislý na drogách a alkohole a Shia LaBeouf (33) tak od útleho veku čelil psychickému a fyzickému týraniu.

Hoci spolu niekoľko rokov nekomunikovali, herec priznal, že sa to konečne zmenilo. "Je to veľmi šťastný chlap. Hovoril som s ním v aute, keď som išiel na tento rozhovor. Je to zložité ako každý iný vzťah s rodičom, no je to medzi nami oveľa lepšie, tiež je na tom oveľa lepšie. Človek si vycvičí svojich démonov, máte pocit, že vykonávate exorcizmus," uviedol Shia pre magazín Variety.

Keď bol Shia v roku 2017 zatknutý a následne nútený podstúpiť psychiatrickú liečbu, napísal scenár k filmu Honey Boy, v ktorom sa vraj voľne inšpiroval svojím vzťahom s otcom. "Keď som režisérke poslal ten scenár, nesnažil som sa hrať svojho otca, ani som v tom vôbec nechcel hrať. Poslal som jej to ako niečo, čo som jednoducho napísal. Ona ma prehovorila, aby som otca hral. Nikdy by som nepredviedol taký výkon, keby som sa tak trochu nebrodil v bahne," dodal LaBeouf.