Reprezentanti ho počúvli do bodky: Kritika Dušana Galisa zabrala!

Taktika slávila úspech! Bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis (69) sa snažil hráčov pred kľúčovým zápasom s Maďarskom motivovať aj ostrejšími slovami. Tí mu odpovedali tým najlepším možným spôsobom.

„Po zápase s Chorvátskom boli chlapci zrazu z hodiny na hodinu pos*atí. To by sa za našich čias nestalo. Práve naopak. To sebavedomie musia mať! Dúfam, že si pred Maďarmi medzi sebou povedia, aj ostrejším jazykom, čo treba zlepšiť, nabehnú na ihrisko a podajú diametrálne odlišný výkon,“ povedal pred zápasom Galis pre Nový Čas.

„Nehrajme sa na slepú babu. Hráči si nemôžu po zápase povedať, že sa nič nedeje a odísť naspäť do klubov. Nie! Veď oni predsa reprezentujú túto krajinu a musia sa ľuďom, ktorí prídu na zápas, odvďačiť,“ dodal Galis. Futbalisti si jeho slová zobrali očividne k srdcu. Na ihrisku hrali ako jeden muž, vôbec necítili tlak. V súbojoch boli oveľa viac sebavedomí a nebáli sa kontaktu. Presne takto sa má hrať za repre. S rozumom a so srdcom.