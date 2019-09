Hokejistky Lenka a Iveta sa tešia zo životnej šance: Prvé Slovenky v ženskej NHL

Splnil sa im hokejový sen. Iveta Klimášová (21) z Prakoviec na Spiši a Lenka Čurmová (22) z Michaloviec dnes odletia za veľkú mláku do tímu Buffalo Beauts, ktorý úspešne pôsobí v zámorskej NWHL.

Ide o ženskú verziu slávnej NHL, kde nastúpia ako vôbec prvé Slovenky v histórii. Obe dievčatá sa premiéry v svetovej top lige už nevedia dočkať. Iveta Klimášová sa hokeju venuje už takmer 11 rokov. Do nástupu na strednú školu hrala v Spišskej Novej Vsi, neskôr v ŠKP Bratislava, kde pôsobila doteraz. „Osem rokov som hrala v obrane, no lepšie sa cítim v útoku na ľavom krídle. Začala som strieľať viac gólov a pred bránou a v súbojoch som sa našla,“ spomenula šikovná hokejistka, ktorá v detstve nemala problém chytiť hokejku a rozdať si to aj s chalanmi.

„Niektorým som to aj natrela,“ pochválila sa Prakovčanka, ktorej veľmi pomohol nielen športový talent, ale aj kanadská spoluhráčka. „Mariah Fujimagari mi aj so spoluhráčkou Lenkou Čurmovou posunula kontakt na manažérku do Buffala. Našťastie nezostalo len pri tejto komunikácii. Poslali sme tam video a po júlovej skúške v Amerike už na druhý deň padlo kladné rozhodnutie,“ teší sa Spišiačka, ktorá s kamoškou Lenkou dnes odletí do USA.

Budú aj pracovať

„Keď som to povedala otcovi, nechcel mi veriť. Myslel si, že si z neho strieľam. Viem, že bude ťažké aklimatizovať sa na americké podmienky a užší ľad. S angličtinou však problém nemám a netajím, že tajne som aj verila, že to za mlákou vyjde. Buffalo Beauts hráva v súťaži s piatimi tímami a v posledných troch rokoch bolo vždy vo finále. Obidve sme zmluvu podpísali na jeden rok,“ priblížila Klimášová.

Potvrdila, že vyššia úroveň hokeja si napriek profesionálnemu prístupu žiada aj inú robotu. „Finančné podmienky ani zďaleka nie sú porovnateľné s mužskými, preto musíme na polovičný úväzok pracovať ako opatrovateľky v jednej rodine,“ dodala úspešná útočníčka a na margo svojho hokejového platu pripomenula, že nie je vyšší ako u nás priemerná mzda. „Celkovo to však berieme ako krok dopredu, odrazenie sa v hokeji a nové skúsenosti, ktoré určite pomôžu v našom hokejovom raste,“ dodala Klimášová, ktorá sa domov vráti pravdepodobne až po - verme, že úspešnej - sezóne.

Iveta Klimášová (21, útok)

Kluby na Slovensku:

- HK Spišská Nová Ves

- HC Osy Spišská Nová Ves

- ŠKP Bratislava

- v reprezentácii od 15 rokov (MS 2014 bronz)

Lenka Čurmová (22, obrana)

Kluby na Slovensku:

- HK Mládež Michalovce

- Šarišanka Prešov

- ŠKP Bratislava

- v reprezentácii od 15 rokov (MS 2013 bronz, MS 2014 bronz)

Buffalo Beauts

Aréna: Northtown Center at Amherst

Miesto: Amherst, New York, USA

Rok založenia: 2015