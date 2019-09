Na testosterónového anjela Lucie Bílej sa zniesla spŕška kritiky: Preboha, nepreháňaš to už?

Jeden pri druhom doslova žiaria! Obľúbená česká speváčka Lucie Bílá (53) je momentálne v spokojnom vzťahu s o 17 rokov mladším trénerom Radkom Filipim (36).

Len pred pár dňami sa zamilovaný párik vybral na dovolenku do Chorvátska, čo nezabudli Lucie ani Radek zdokumentovať ani na svojich Instagramoch. Práve Radek ako fitness tréner nezaprel svoj odbor a nad drobučkou speváčkou sa na každej fotke doslova týčil. Otvoriť galériu Lucie Bílá počas koncertu v Bratislave. Zdroj: Patrik Ratajský

Ako upozornil denník Blesk, fanúšikom však neušlo to, že "testosteronový anjel" českej hviezdy je čoraz mohutnejší. Okomentovať to sa neštítila ani sama Lucie, ktorá uviedla, že ešte chvíľku a na spoločnú fotku sa ani nevojdú. Išlo najmä o záber, kde bol jeho biceps skoro väčší ako Lucie. Kým niektorí fanúšikovia sa smejú, že za chvíľu praskne, ženy to pochopili o čosi romantickejšie. "Mať veľkého chlapa má mimo iné jednu veľkú výhodu. Žena sa vedľa neho bude vždy cítiť krehko," pritakali speváčke na sociálnych sieťach fanúšičky.