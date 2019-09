Inekafe ponúkne svojim fanúšikom niečo, čo tu ešte nebolo

Kapela Inekafe v januári 2020 oslávi 25 rokov na scéne. Síce s malými prestávkami, kedy s kariérou chceli definitívne skončiť, avšak ľudia si ich vydupali späť.

Už niekoľko rokov pravidelne koncertujú a na budúci rok si pre fanúšikov pripravili niečo skutočne špeciálne. Líder kapely Vratko Rohoň porozprával o veľkom koncerte so symfonickým orchestrom, ale aj veľa iného.

Štyridsať nástrojov symfonického orchestra bude hrať skladby ako Ráno, Úspešne zapojení, Čumil, Ružová záhrada a mnohé iné. Inekafe- 25 rokov Symphonic je oficiálny názov toho, čo si pre fanúšikov kapela pripravila k svojmu 25. výročiu.

„Je to moja životná výzva. Je krásne, keď človek hrá so symfonickým orchestrom. Keď sme začali robiť s človekom, ktorý nám to celé aranžuje a začal nám z toho posielať demo nahrávky, skoro sme zomreli. Povedali sme si, že do tohto musíme ísť. Padli nám z toho sánky,“ opisuje Vratko Rohoň, spevák Inekafe pre Ticketportal TV v relácii #uzmaslistok koncert, ktorý chystajú 15. januára 2020 v Bratislave.

Nech to má gule

Budú to vlastne dva koncerty, ďalší sa rozhodli odohrať v Prahe a zahrajú si v doteraz najväčších halách, v akých hrali. „V Prahe to bude Forum Karlín a v Bratislave NTC. Budú to len tieto dva koncerty, lebo je to veľmi náročné. Musíme tam orchester priviesť, nacvičiť to s nimi, tak sme to dali na dva termíny. Naše skladby, ktoré majú ľudia radi sa im budeme snažiť ponúknuť v takom vznešenom symfonickom aranžmáne a veríme, že to príjmu. Ale musí to mať gule,“ smeje sa líder kapely.

„Vstupenky sú už v predaji. Máme dve fázy predaja vstupeniek. Prvá fáza je limitovaná počtom predaných kusov. Na výber sú miesta na státie, aj na sedenie. Na český koncert do Prahy predáva vstupenky naša česká stránka ticketportal.cz,“ hovorí Dana Husárová, marketingová manažérka spoločnosti Ticketportal.

Chalani sa na koncert už veľmi tešia, lebo je to niečo úplne iné, čo doteraz fanúšikom ponúkli. V relácii #uzmaslistok porozprával Vratko aj o tom, ako kuriózne vznikol názov kapely, aký má názor na hudbu pred dvadsiatimi rokmi a teraz, ako fungovali kapely vtedy a zaspomínal si aj na top momenty v kariére Inekafe: