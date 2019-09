Mladá kráska prežíva hotové muky: Už dva roky sa nedokáže normálne vycikať!

Bývalá inštruktorka pilatesu si kvôli problémom s močením prešla hotovým peklom.

27-ročná Zoe McKenzie sa rozhodla podeliť s verejnosťou so svojím problémom. Ešte v roku 2016 kráska začala pociťovať bolesť vždy, keď išla na malú potrebu. Neustále mala pocit, že sa jej chce cikať, avšak namiesto odporúčaných 800 – 2000 ml moču denne zo seba nedostala viac ako 300 ml. Ako informuje zahraničný portál Metro, za všetko mohol nezvyčajný problém s jej močovou trubicou.

„Najskôr som si myslela, že mám zápal močových ciest,“ povedala žena z Essexu. Po rôznych vyšetreniach ale lekári zistili, že trubicu, cez ktorú prechádza moč pri cikaní, má Zoe neustále stiahnutú. To znamená, že svaly močového mechúra má zovreté a nemôže sa vymočiť prirodzeným spôsobom. Momentálne sa Zoe spolieha na katéter, vďaka ktorému sa mohla vrátiť do bežného života bez ukrutných bolestí.

„Je to zvláštny stav, pri ktorom máte stále potrebu ísť na záchod, no keď tam idete, zrazu to nejde,“ hovorí o svojom probléme. Kvôli svojim zdravotným komplikáciám sa Zoe musela vzdať milovaného pilatesu a fyzioterapie. „Teraz sa musím spoliehať na katéter, ktorý mi to celé aspoň trocha uľahčuje,“ priznala. Problém s močením jej robí veľké komplikácie aj počas spánku. Neustále totiž pociťuje kŕče a bolesti.

„Má to vplyv aj na sexuálny život. Dokonca sa môže stať, že nebudem schopná mať sex“. Zoe nemá na výber a musí sa so svojím zdravotným stavom zmieriť. O svojom probléme sa rozhodla hovoriť verejne, aby povzbudila aj ostatných ľudí s podobnej situácii. Na Instagram pravidelne zverejňuje príspevky, v ktorých hovorí o svojom zdraví. „Chcem, aby mali ľudia k podobným problémom trocha viac pochopenia,“ dodala na záver svojho rozprávania mladá Angličanka.