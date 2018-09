Krásna študentka si dala antikoncepčný implantát: Kvôli tomu, čo jej spôsobil, sa pokúsila zabiť!

Brenna Burk (21), študentka a influencerka z amerického Oregonu, si dala pred dvomi rokmi pod kožu na ramene zaviesť antikoncepčný implantát.

Krátko po tom začala blondína pociťovať čudné zmeny nálady, citlivosť prsníkov, bolievala ju hlava, trpela kŕčmi a nafukovaním. K tomu sa pridala extrémna únava a samovražedné myšlienky. Dva posledné týždne svojho cyklu zvykla preplakať, no najprv jej nenapadlo spájať si vážny stav s antikoncepčným implantátom. Ako čas plynul, depresívne stavy trvali dlhšie a dlhšie, až sa napokon Brenna v marci tohto roku pokúsila o samovraždu.

Až po tomto zúfalom kroku sa dostala do rúk lekárov, ktorý odhalili spojitosť medzi jej depresiami a menštruačným cyklom. Diagnostikovali jej PMDD (premenstrual dysphoric disorder), silnú formu predmenštruačného syndrómu. ,,Myslím, že to vyvolala antikoncepcia Nexplanon, ktorú som mala rok. Je to antikoncepčný implantát do ramena na báze progesterónu. PMDD spôsobuje samovražedné myšlienky, depresie, veľký hlad, bolesť prsníkov, nafukovanie, kŕče a iné,“ odhalila Brenna svojim sledovateľom na sociálnej sieti, čím si prešla.

,,PMDD sa zhoršuje po ovulácii a oslabuje prvý deň menštruačného cyklu. Úľava prichádza s poslednými dvoma týždňami, keď sa hladina progesterónu zvýši. Zo všetkým symptómov, tie emočné mi prišli najhoršie. Dva týždne z mesiaca som bola v depresii, precitlivená a plakala som skoro kvôli všetkému. PMDD ma dokonca dohnalo k pokusu o samovraždu,“ cituje priznanie študentky portál denníka The Sun. Brenna PMDD prirovnáva k neviditeľnej chorobe, ktorá nepriaznivo ovplyvnila aj jej vzťahy s najbližšími, keďže mali problém pochopiť jej nálady. ,,Najťažšie je, akú neistotu PMDD prináša. Bola som paranoidná a mala pocit, že ma všetci nenávidia. Akoby ma nikto nemal rád a ani ja som sa nemala rada,“ odhalila. Kráska s chorobou bojuje dvoma druhmi liekov, drží vegetariánsku diétu a snaží sa cvičiť.