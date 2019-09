Českí basketbalisti pokračujú v senzačných výkonoch: Totálne rozobrali Brazíliu a sú blízko postupu

Českí basketbalisti sa na svetovom šampionáte predstavujú prvýkrát v ére samostatnosti.

V diváckej ankete sa im dávala iba dvojpercentná šanca na postup zo skupiny, no mužstvo trénera Ronena Ginzburga má rázne nakročené do štvrťfinále turnaja. Dôležitý krok k účasti medzi najlepším oktetom šampionátu spravilo sobotňajším víťazstvom nad hráčmi Brazílie 93:71. Juhoameričania síce opanovali dianie v základnej F-skupine, no vysoká prehra s Českom o 22 bodov im spravila výrazný škrt cez rozpočet.

Česi vyhrali na turnaji tretí zápas po sebe a aktuálne vedú osemfinálovú skupinu. Proti Brazílii predviedli výborný kolektívny výkon, keď až štyria hráči dosiahli dvojciferný počet bodov. Podobne ako pri víťazstve nad Tureckom dominovali v podkošovom priestore, odkiaľ zaťažili konto juhoamerického účastníka turnaja 46 bodmi. Najlepším hráčom severozápadných susedov Slovenska bol Tomáš Satoranský, ktorý k 20 bodom pridal aj sedem doskokov a jedna asistencia ho delila od dosiahnutia double-double.

"Myslím si, že sme ukázali ľudom, že víťazstvo nad Tureckom nebola náhoda. Keby mi však niekto pred turnajom povedal, že budeme o play-off bojovať s Gréckom, tak by som mu neuveril. Je to neskutočné kam sme sa dostali a dnes sme odohrali ďalší výborný zápas," vyjadril sa v rozhovore pre českú televíziu basketbalista Washingtonu Wizards. "Je to neskutočné, nič iné sa na to nedá povedať. Po celý zápas sme dominovali proti súperovi, ktorý vyhral svoju skupinu. Pokračujeme vo skvelých výkonoch a povyšuje náš basketbal na vyššiu úroveň," dodal český kapitán Pavel Pumprla.

Postupové šance Česka sú veľmi vysoké. Pokiaľ najväčší favorit turnaja USA vyhrá ostatné dva zápasy v osemfinálovej skupine proti Grécku a Brazílii, tak hráčom českého tímu bude na postup do štvrťfinále stačiť aj prehra o 11 bodov v pondelňajšom stretnutí proti Grékom. V tom prípade by mali tri mužstvá v skupine bilanciu tri výhry a dve prehry, no Česi by v "minitabuľke" mali najlepšie skóre.

Výsledok - Majstrovstvá sveta v basketbale mužov 2019 - K-skupina:

Brazília - Česká republika 71:93 (16:20, 16:25, 14:20, 25:28)

Najlepší strelci: Benite 12, Huertas a Barbosa 11 - Satoranský 20, Balvín 15, Auda 14