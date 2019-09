Kapitán Slovenska prehovoril po debakli: Hamšík si sype popol na hlavu

Slovenskí futbalisti prehrali v piatkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Trnave s Chorvátskom vysoko 0:4.

Zverenci českého trénera Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v E-skupine o tri dni v Budapešti proti Maďarsku.

Na trnavskom Štadióne Antona Malatinského inkasovali Slováci v 45. minúte po strele Nikolu Vlašiča a v 47. minúte aj z kopačky Ivana Perišiča. Na 3:0 pre vicemajstrov sveta zvýšil v 72. minúte po individuálnej akcii Bruno Petkovič. A v 89. minúte na konečných 0:4 upravil hlavou Dejan Lovren. Slovensko má v tabuľke po štyroch zápasoch šesť bodov, Chorváti a Maďari po deväť.

hlasy po zápase (RTVS):

Marek Hamšík, kapitán SR: "V prvom rade je to naša chyba, podali sme slabý výkon, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku. Mohlo z toho byť aj vyššie víťazstvo Chorvátov. Bolo to o kolektívnom výkone, ktorý bol z našej strany slabý."

Róbert Boženík, útočník SR: "Som rád za šancu, ktorú som dostal, ale nemôžem byť spokojný. Prehrali sme 0:4, Chorváti nás prevýšili, čo ma mrzí. Mal som čo najviac ponaháňať súperových obrancov, zakryť si loptu. Nedarilo sa nám, za stavu 0:2 na nás padla deka a už sme sa z toho ťažko dostávali."

Milan Škriniar, obranca SR: "Chorváti majú veľkú silu, sú veľmi silní na lopte, my sme boli málo agresívni v strede poľa, púšťali sme ich blízko k bráne. Veľa sme toho nepredviedli. Veľa sa toho na nás valilo, nebolo to jednoduché. Zaslúžili sme si takúto facku, bolo to z našej strany veľmi slabé. Musíme na túto prehru čím skôr zabudnúť."