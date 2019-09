Bezduchý výkon Slovákov: Chorváti našich futbalistov zmietli z ihriska

Slovenskí futbalisti prehrali v piatkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Trnave s Chorvátskom 0:4. Zverenci českého trénera Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v E-skupine o tri dni v Budapešti proti Maďarsku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Úradujúci vicemajstri sveta boli počas zápasu aktívnejším tímom a základ svojho úspechu položili na prelome polčasov. V 45. min prekonal Martina Dúbravku strelou spoza šestnástky Nikola Vlašič a krátko po návrate zo šatní sa zapísal do streleckej listiny aj Ivan Perišič. Slováci síce vyslali v zápase šesť striel na bránku súpera, no nevypracovali si žiadnu stopercentnú gólovú šancu. Naopak, víťazstvo hostí spečatili v 72. min Bruno Petkovič a v predposlednej minúte stretnutia obranca Dejan Lovren. Slovensko - Chorvátsko ONLINE: Debakel, vicemajstri sveta nám nedali šancu

Krátko pred úvodným výkopom zápasu sa s reprezentáciou oficiálne rozlúčil dlhoročný útočník národného tímu a štvorgólový strelec z MS 2010 v JAR Róbert Vittek. Reprezentačný tím spod Tatier sa najbližšie predstaví v pondelok v budapeštianskej Groupama Arene v ďalšom kvalifikačnom vystúpení proti domácim Maďarom.

Kvalifikácia ME 2020 vo futbale - piatok (Trnava):

E-skupina:

Slovensko - Chorvátsko 0:4 (0:1)

Góly: 45. Vlašič, 46. Perišič, 72. Petkovič, 89. Lovren, bez kariet, rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), 18 098 divákov

Zostavy:

Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Škriniar, Hancko - Lobotka - Rusnák (46. Boženik), Kucka (63. Haraslín), Hamšík, Mak (79. Ďuriš) - Duda

Chorvátsko: Livakovič - Bartolec, Lovren, Vida, Barišič - Modrič, Brozovič - Rebič (70. Brekalo), Vlašič (81. Badelj), Perišič - Petkovič (83. Pašalič)

Už po pätnástich sekundách Vlašič strelou spoza pokutového územia ohrozil Dúbravku a predznamenal, v akom duchu sa bude niesť úvodné dejstvo. V 5. min si síce slovenskí fanúšikovia pýtali penaltu po páde Maka v šestnástke súpera, ale píšťalka hlavného arbitra zostala nemá. Vicemajstri sveta boli na začiatku súboja oveľa nebezpečnejší. V 8. min tesne minul bránku Modrič a o niekoľko sekúnd neskôr pristál Brozovičov pokus na brvne. Vzápätí sa prvýkrát osmelili aj domáci, keď Livakovič vyboxoval Makov projektil. Hostia sa v úvodnom dejstve často dostávali do zakončenia. Mladá tenistka Šramková ukázala zvodné krivky: Poriadne horúce fotografie

V 22. min z dobrej pozície hlavičkoval Lovren, ale loptu poslal vedľa ľavej žrde. V 29. min spálil obrovskú šancu Vida, sám pred Dúbravkom však zblízka prestrelil. Onedlho sa v ďalšej stopercentnej šanci ocitol Petkovič, zo slovenských obrancov si urobil "slalomové bránky", ale trafil len prípravného gólmana Newcastlu United. Ten mal v 35. min opäť šťastie, tentokrát trafil brvno Perišič. Chorváti boli za svoju snahu odmenení v 45. min. Dvojica slovenských stopérov ustupovala pred Vlašičom a hráč CSKA Moskva loptu umiestnil k pravej žrdi - 0:1.

Rovnako ako záver prvého polčasu, aj úvod toho druhého priniesol gól hostí. V 46. min vystrelil spoza šestnástky Perišič a za pomoci smolného teču Škriniara skóroval. Slováci sa naďalej nevedeli dostať do zápasu a hra chorvátskeho favorita miestami pripomínala exhibíciu. Z domácich hráčov bol strelecky najaktívnejší Mak, v 64. min prenikol po ľavom krídle, ale Livakovič jeho pokus zneškodnil. Definitívny "klinec do slovenskej rakvy" zatĺkol v 72. min útočník Dinama Záhreb Petkovič. Ten sa pekne uvoľnil po prihrávke striedajúceho Brekala a sám pred Dúbravkom upratal loptu do siete. To však nebolo zo strany Chorvátov všetko. V 89. min sa presadil aj obranca Lovren, keď presne hlavičkoval z tesnej blízkosti.

tabuľka E-skupiny:

1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9

2. Chorvátsko 4 3 0 1 9:4 9

3. Wales 4 2 0 2 4:4 6

4. SLOVENSKO 4 2 0 2 7:6 6

5. Azerbajdžan 4 0 0 4 4:12 0