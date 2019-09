EXKLUZÍVNE Rozvod u Kotlebovcov: Krach manželstva po piatich rokoch!

Prasklo dobre skrývané tajomstvo. Nový Čas vo štvrtok informoval o tom, že v manželstve Mariana (42) a Frederiky (24) Kotlebovcov sú vážne trhliny.

Obaja menovaní odvtedy zaryto mlčia a k možnému rozpadu rodiny sa radšej nevyjadrujú. Hovoriť však za nich majú papiere, ktoré už niekoľko mesiacov ležia na okresnom súde v Banskej Bystrici. Novému Času sa podarilo zistiť, že ich kríza je vážnejšia, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať a Frederika podala žiadosť o rozvod. Ako sa k tomu postavil Kotleba?!

Šéf ĽSNS prežíva možno jedno z najnepríjemnejších období v živote. K stagnujúcim preferenciám hnutia či trestným stíhaniam členov jeho fašistickej strany sa pridružil aj krach Kotlebovho manželstva. Frederika Kotlebová si po piatich rokoch od sobáša povedala dosť a na banskobystrický okresný súd podala žiadosť o rozvod. Podľa informácií Nového Času sa Kotleba rozvodu na súde všemožne bráni.

Frederika podľa našich zdrojov hovorí, že od januára 2019 nežije s manželom v spoločnej domácnosti. „Jej stanovisko je, že chce rozvod a bodka. Povedala mu, že s ním nechce byť, že k nemu nič necíti. Že keď už podá žiadosť o rozvod, tak to je taká vážna vec, že to nebude sťahovať,“ povedal Novému Času zdroj z jej blízkeho okolia.

Kotleba sa bráni, že to je inak a že majú fungujúcu domácnosť. Snaží sa tiež navodiť atmosféru, že napriek tomu, že sa Frederika od spoločných aktivít dištancuje, tak on chce voľný čas tráviť v kruhu rodiny, ktorú finančne podporuje, platí hypotéku či škôlku.

„Dovolenka“ v Egypte

Pravdou je, že o kríze v manželstve svedčili už viaceré výlety Kotlebu do Egypta za posledné mesiace, no bez spoločnosti manželky. Nový Čas ho pristihol na bratislavskom letisku hneď dvakrát pri príchode z Hurghady. Prvý raz prišiel v sprievode rodinnej známej, druhýkrát po jeho boku išiel syn Ľudovít. Kotlebovci to vysvetľovali tým, že Marian odišiel za svojou ženou, ktorá tam priletela už skôr.

Paradoxné je, že Frederika sa so svojím mužom aj odfotila priamo v Egypte. Rodinná fotografia mala navodiť dojem bezproblémového zväzku v čase, keď už obaja riešili rozvodové papiere. Dôvod, prečo tak urobila, je otázny.

Časté výlety šéfa strany, ktorá sa ohradzuje voči migrantom do moslimskej krajiny však vyvolávali rozruch. Rodinný známy Novému Času povedal, že tam Kotleba chodí zrejme za svojim synom. Frederika podľa neho dlhšie zvažovala odsťahovanie sa do zahraničia. Táto skutočnosť sa má spomínať aj priamo v rozvodom konaní. Sociálni pracovníci ju totiž nedokázali zastihnúť. „Kotleba povedal úradu, že jeho žena je na dovolenke v Egypte aj so synom. Tá však nereaguje na telefonáty úradu ani na písomné výzvy,“ povedal zdroj.

Na syna a manželku 200 €

Problémom, ktorý sa počas rozvodu Kotlebovcov bude musieť riešiť, sú peniaze či výživné na maloletého syna. Už teraz sa spomína príjem Kotlebu, ktorý oficiálne tvorí asi štyri tisícky v čistom mesačne. Podľa našich informácií Kotleba prispieva na manželku a syna v súčasnosti dokopy 200 eurami mesačne.

Frederika od neho pri rozvode požaduje výživné na syna vo výške 800 eur, čo Kotleba odmieta uznať ako oprávnené a proti týmto požiadavkam sa bráni. „Marian mal pôvodne s 800 eurami súhlasiť, videl aj ten návrh predtým, ako ho podala, ale teraz má s ním problém,“ skonštatoval zdroj Nového Času. Výzvou, ktorú budú musieť Kotlebovci v najbližšom období prekonať, je aj samotný rozvod pred súdom. Kotleba sa totiž snaží zabrániť, aby k nemu došlo, keďže odmieta uznať dôvody na rozpad manželstva.

Ako sa spoznali Kotlebovci

Manželstvo Kotlebovcov je od začiatku zahalené rúškom tajomstva. K prvému stretnutiu zrejme došlo vtedy, keď Frederiku pred ôsmimi rokmi napadli a do bezvedomia dobili piati mladí Rómovia. V jej prípade sa vtedy angažoval aj Kotleba. Vzťah eskaloval celkom rýchlo. Tri roky po incidente už bola svadba a necelé dva roky po sobáši sa narodil syn Ľudovít. Obaja o súkromí veľmi nerozprávajú, tak to bolo aj na svadbe. „Sme spolu dosť dlho, no viac už nepoviem,“ hovorila v roku 2014 Frederika.