Annu odsúdili za vraždu priateľa sekerou: Návrat čiernej vdovy po 13 rokoch v base?!

Na brutálnu vraždu sa dodnes nezabudlo. Pred 13 rokmi celé Slovensko s napätím sledovalo súd s Annou (50) z Pliešoviec (okr. Zvolen), ktorá podľa rozsudku zavraždila priateľa sekerou.

Ženu, ktorá dostala od médií prezývku čierna vdova, odsúdili v roku 2006 na 20-ročný trest. Pred pár dňami ju podľa našich informácií mali podmienečne prepustiť. Mala sa vrátiť do Pliešoviec, kde ju už videlo viacero ľudí.

Anna (50) sa podľa svedectiev susedov vrátila do bytovky, kde žila v minulosti a býva tam so svojím synom. „Nie je doma. Išla vybavovať nejaké veci,“ povedal Novému Času práve jej syn, keď sme jeho mamu hľadali v mieste bydliska. Prípad, ktorý s napätím sledovalo celé Slovensko, sa začal pred 15 rokmi, keď neďaleko Lučenca našli mŕtve, obhorené telo.

Zakrátko sa na políciu obrátila s nezvestnosťou priateľa Mariána († 34) jeho partnerka Anna. Následne vyšlo najavo, že všetko je inak. Podľa rozsudku Anna s komplicom nasypali Mariánovi do kávy niekoľko tabletiek rohypnolu, a potom ho omámeného naložili do auta. Anna obeť neďaleko Lučenca zavraždila sekerou najmenej 15 ranami do chrbta, krku a hlavy. Potom telo poliala horľavinou a zapálila.

Motívom vražedného vyčíňania malo byť to, že po smrti druha mala dostať jeho životnú poistku 1,3 milióna korún (vyše 43-tisíc eur). Médiá ju po tom, ako ju polícia obvinila z vraždy, nazvali „čiernou vdovou“. Jedenásť rokov pred vraždou Mariána totiž za záhadných okolností zomrel jej prvý manžel, ktorý sa mal predávkovať liekmi. Ďalší jej priateľ tvrdil, že mu do vane s vodou chcela hodiť elektrickú lampu a tak ho pripraviť o život. Po tomto čine ju vyšetrovala polícia, ale nič jej nedokázali.