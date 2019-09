Muž 2 roky neúspešne žiadal priateľku o ruku: Že mu nakoniec urobí toto, absolútne nečakal

Aleasha Pilawa (36) nikdy nepovedala "áno" početným návrhom na sobáš od jej priateľa. Nakoniec sa rozhodla pre prekvapivý krok.

36-ročná majiteľka firmy z Walesu sa dlho vysmievala pokusom partnera Paula Schoproniho (40) urobiť z nej manželku. Portálu Metro News povedala, že to robil asi 30-krát denne. Aby sa mu ospravedlnila za celú dobu, čo hovorila nie, Aleasha sa rozhodla naplánovať nezabudnuteľné prekvapenie.

V ten veľký deň sa však Aleasha objavila ako nevesta, celá v bielom, začala spievať ich obľúbenú pieseň a požiadala Paula, aby sa s ňou oženil. Chlapík mesiac žiadal priateľku o ruku, ona si nič nevšimla: Fotku č. 11 musíte vidieť!

„Za posledné dva roky mi svadbu navrhoval asi 30-krát denne. Študujem v oblasti riadenia ľudských zdrojov a popritom ešte pracujem, takže vystáť niekoho, kto sa chce po celý čas vziať, môže byť vyčerpávajúce. Okrem toho som už dvakrát bola vydatá a trochu som sa zdráhala prejsť znova tým všetkým," povedala Alesha pre portál.

Všetko nachystala tak, aby si Paul myslel, že sa skutočne chystá svadba jeho priateľov Kevina a Heidi. Vybavila tiež svadobný odvoz pre pár - ružové auto s bielou mašľou. „Vôbec som to, ani na minútu, netušil. Keď prišla a začala spievať našu pieseň, najskôr som si myslel, že je to vtip. A dokonca aj teraz, napriek tomu, že som videl video pravdepodobne stokrát, stále tomu nemôžem úplne uveriť," pripustil Paul, ktorý sa spolu so svojou ženou chystá na svadobnú cestu.