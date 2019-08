Mladá žena zúri od zlosti: Pozrite, s akým prsteňom ju požiadal priateľ o ruku

Mladá žena vybuchla od zlosti po tom, čo ju jej nádejný snúbenec požiadal o ruku s „miniatúrnym“ zásnubným prsteňom. V zápale hnevu napísala príspevok na sociálnej sieti Reddit, v ktorom sa pýta, či je hnusná a materialistická, ak ho odmieta nosiť.

„Sme spolu osem rokov a o tom, že sa zoberieme, sa rozprávame už takmer tri roky. Povedal mi, že na prsteň musel šetriť. Som hnusná a materialistická, ak mu poviem, že ten krpatý prsteň nechcem nosiť?“ posťažovala sa v príspevku. Na fotke, ktorú k príspevku priložila, ukazuje tenučký prstienok s malým diamantom vsadeným uprostred, uvádza portál The Sun.

Príspevok na sociálnej sieti okamžite vzbudil pozornosť a objavili sa pod ním stovky komentárov. „Čo sa týka takýchto vecí, nie som materialistická, ale ak by ma môj muž požiadal o ruku s niečím takýmto, zúrila by som a bola by som poriadne urazená. Vykľučkoval z toho a našiel najlacnejšiu možnú alternatívu, čo mi hovorí, že je taký asi vo všetkých aspektoch ich vzťahu a pravdepodobne bude rovnaký aj počas manželstva,“ súhlasila s postojom nevesty jedna z komentátoriek.

„Úprimne povedané, súhlasím s ňou. Dá sa kúpiť aj cenovo dostupný prsteň, ktorý nevyzerá ako keby ho vytiahol z automatu hneď vedľa nálepiek a žuvačiek. Dokonca aj s malým rozpočtom mohol zohnať niečo, čo sa okamžite nerozpadne. Neverím tomu, že ten prsteň vydrží viac ako týždeň pri každodennom nosení,“ znel ďalší komentár na sociálnej sieti Reddit.

„Nejde o cenu, ale o vzhľad prsteňa. Skutočne ma rozosmialo, ako malo a žalostne vyzerá,“ pobavila sa ďalšia používateľka sociálnej siete. Niektorí si myslia, že toto malé nedorozumenie môžu viesť k tomu, že medzi snúbencami zlyháva komunikácia. „Hovorili o manželstve 3 roky. Diskutovali o štýle, veľkosti a rozpočte prsteňa a rovnako aj o samotnej svadbe? Ak nie, mala by mu dať jemne vedieť, že to nie je jej štýl a ísť s ním do zlatníctva a ukázať mu, čo sa jej páči,“ ohodnotila situáciu používateľka sociálnej sieti Reddit.

Niektorí si však myslia, že žena je voči svojmu partnerovi nespravodlivá. „Neber si tohto muža. Je pre teba dôležitejšia veľkosť, tvar, farba alebo štýl prsteňa ako pocity tvojho budúceho manžela,“ okomentoval jej fotku muž, ktorý pracuje ako klenotník a ďalší ho doplnil: „Môj osobný názor je, že prsteň nie je tak dôležitý ako ten, kto ti ho dal.“