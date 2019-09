Sympatickí Chorváti spôsobili v Bratislave ošiaľ: Luka ako vyplašené vtáča

Blázinec na letisku! Futbalová reprezentácia Chorvátska sa dovalila do Bratislavy ako veľká voda vo štvrtok na poludnie.

Najväčšiu pozornosť vzbudil, prirodzene, hviezdny záložník Realu Madrid Luka Modrič (33). Modriča privítal na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika zástup nadšených fanúšikov i novinárov.

Na zvedavé otázky zástupcov médií však odmietal reagovať. Možno ani sám nečakal taký veľký záujem tesne po prílete na Slovensko. Bezmála 172 cm vysoký futbalista pôsobil s útlou postavou v zajatí fanúšikov vyplašeným dojmom.

V jeho okolí sa navyše nenachádzala žiadna ochranka a cestu von z davu si musel preraziť sám. To bol pre neho značný problém. Spolu so zvyškom tímu následne nastúpil do tímového autobusu, ktorý hráčov a realizačný tím zaviezol do luxusného hotela River Park na brehu Dunaja. V ňom budú mať Balkánci poskytnutý servis tej najvyššej kvality.