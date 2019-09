Podarí sa Slovenkám ďalší volejbalový zázrak? Fričová dúfa, že náš tréner niečo vymyslí

Slovenky verili, že v domácom osemfinále európskeho šampionátu si zahrajú proti Belgičankám. Napokon im volejbalový osud prihral do cesty papierovo ťažšie súperky - Talianky.

"Do posledného bodu som verila, že Talianky to dokážu otočiť proti Poľkám, ale nakoniec prehrali. Bolo to trochu pre nás sklamanie. Predtým sme sa tešili, že Belgičankám sa podarilo vyhrať nad Poľkami a že si môžeme zahrať práve proti nim. Z našej strany bola väčšia šanca poraziť Belgicko, keďže sme ich v príprave zdolali u nich doma," uviedla Karolína Fričová pre agentúru SITA.

Mladučká slovenská smečiarka si veľmi dobre uvedomuje silu Talianska, úradujúceho vicemajstra sveta. "Sú vysoké a veľmi šikovné. Technicky majú zvládnuté všetko od prihrávky, cez nahrávku, útok aj kvalitný blok. Laik to možno ani poriadne nevidí, ale ony robia všetko na vysokej úrovni - skvelá nahrávka z poľa, práca bez lopty, vykrývanie priestoru aj razantný útok. Ťažko hľadať slabé miesto v ich systéme hry," zamyslela sa hráčka VK Prostějov.

Devätnásťročná bratislavská rodáčka si zároveň uvedomuje, že so spoluhráčkami budú musieť nájsť nejakú protizbraň na efektívnu hru súperiek. "Áno, pokúsime sa narušiť ich systém. Náš tréner je Talian a bude zrejme viac vedieť o ich hre. Možno nám prezradí nejaké tajomstvá, či detaily, ktoré im až tak nefungujú. Takže je to určite výhoda, že máme na lavičke Taliana v zápase proti Taliankam," podotkla Fričová.

Slovenské volejbalistky čaká v nedeľu od 18.00 h zápas o postup do štvrťfinále, ale najdôležitejšie duely z pohľadu splnenia základného cieľa - postupu zo skupiny - už zvládli. Taliansko v osemfinále je určitá nadstavba, no pred domácimi fanúšikmi aj záväzok. "V prvom rade musíme zabudnúť na nevydarený zápas s Ruskami a pokúsiť sa nadviazať na výkony, ktoré sme predvádzali predtým. Určite sa nevzdáme vopred a dáme do toho všetko," doplnila najmladšia Slovenka v reprezentačnom tíme.