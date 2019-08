Len 17-mesačného Miška odtrhol súd od mamy: Rozhodnutie nechápu ani odborníci!

Nespravodlivé! Presne tak vníma Spišiačka Lenka (25) uznesenie súdu o zverení jej milovaného 17-mesačného synčeka Miška jeho otcovi.

Nechápe to, lebo expartner podľa nej dlhodobo neplatil výživné a s malým drobčekom trávil málo času. Aj keď sa o dieťatko vzorne starala od narodenia a starostlivosť do jej rúk odporučila aj detská lekárka, súd vyhovel druhej strane.

Miško sa narodil dvom nezosobášeným rodičom v marci 2018. Boj o dieťa sa medzi nimi začal, keď sa neskôr rozišli. „S expartnerom sme v podstate spoločnú domácnosť ani nemali, lebo so synčekom som väčšinu času bývala u svojej mamy. U nich sme bývali iba chvíľu,“ hovorí nešťastná Lenka a dodáva, že chlapčekov otec Maroš (31) o syna nejavil príliš veľký záujem.

„Výživným prispel len posledné dva mesiace po neodkladnom opatrení. Súd však napriek nízkemu veku dieťaťa rozhodol, že cez víkend je Miško u otca, z nedele do pondelka zas u mňa a potom až do konca pracovného týždňa je znovu u otca. V podstate je viac uňho ako s vlastnou mamou,“ ťažko si povzdychne Lenka a má slzy na krajíčku, lebo novú situáciu prežíva veľmi zle. Zároveň dodáva, že jej expartner ani nevie, čo ich syn pije a aké plienky nosí.

Miškov otec však celú situáciu vníma inak. „Vyjadrenie matky, že celú výbavičku pre dieťa musela zakúpiť ona, že otec vyživné na syna neplatí a že na syna prispel sumou maximálne 320 eur od pôrodu, považuje otec za nepravdivé,“ píše sa v uznesení súdu, z ktorého tiež vyplýva, že otec nakupoval rôzne potrebné veci pre bábätko.

Bez synčeka sa trápi

Nešťastná mamička momentálne žije vo veľkej neistote, pretože súd by mal o starostlivosti o dieťa rozhodnúť až koncom septembra. „Som rozladená, lebo také malé dieťa by malo byť najmä s mamou a nie naopak. Teraz musím len čakať, spolupracovať a rešpektovať dočasné uznesenie. Ale cítim krivdu a naše partnerské vzťahy sú natrvalo rozvrátené,“ dodala Lenka, ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke.

Jej mesačný príjem je aj s prídavkami na dieťa 249 eur, no o synčeka sa vie dobre postarať. Potvrdzuje to aj detská lekárka, ktorú malý Miško aj s maminou navštevujú. „Ako detský lekár odporúčam starostlivosť zo strany matky, ako bola doposiaľ. Verím, že uvedená veľmi vážna situácia v rodine bude vyriešená ľudsky, rozumne a v prospech zdravého vývinu dieťaťa,“ uviedla v posudku lekárka.

Lenke to však nepomohlo a odkedy musela synčeka odovzdať otcovi, nespí a trápi sa. „Chcem, aby malý poznal svojho otca a cez víkend, povedzme každú druhú sobotu a nedeľu, by mohli byť spolu. Súčasnému rozhodnutiu nerozumiem,“ krúti hlavou zúfalá Spišiačka, ktorá pred pôrodom pracovala ako kaderníčka.

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj otcovi malého Miška. „O všetkom rozhodol súd,“ zareagoval pre Nový Čas s tým, že nie je pravda, že by mal syna viac v opatere ako mama. „Je to bezpredmetné, lebo my sme sa už aj dohodli na starostlivosti o dieťa,“ uzavrel.

Je to nezmyselné

Zuzana Grossová, poradňa pre týrané ženy

- Keďže dieťa bolo v tomto prípade stále s matkou a na ňu je aj fixované, nešlo o jeho život, či zdravie. Z toho dôvodu neodkladné opatrenie súdu o nariadení stretávania sa otca so synom každý párny týždeň od piatku 17.00 do nedele 17.00 hod. a nepárny týždeň od pondelka 17.00 do piatku 17.00 hod. považujeme za nezmyselné a aj nespravodlivé.