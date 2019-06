Rozvod Bradleyho Coopera a Iriny Shayk: Začala sa vojna, na tomto sa hviezdy nevedia zhodnúť!

Ruská modelka Irina Shayk pred dvoma týždňami odišla od amerického herca Bradleyho Coopera, s ktorým má dcéru Leu.

Lenže ak sa domnievala, že sa na spoločnej starostlivosti o dievčatko dohovoria rozumne, prepočítala sa. Cooper chce dcéru do svojej výlučnej starostlivosti, o čom slávna modelka nechce ani počuť. A tak sa dvojica pustila do vojny a obaja sa po zuby ozbrojili tímom advokátov.



Irina sa totiž odsťahovala späť do New Yorku, kde chce Leu vychovávať a kde má ako modelka najviac práce. Lenže Bradley je zvyknutý žiť v Los Angeles kvôli svojej hollywoodskej kariére. A chce Irinu donútiť, aby žila v tomto mesta a on tak mal dcéru vždy nablízku.

,,Irina sa v Los Angeles nikdy necítila ako doma,Leine záujmy sú predmetom diskusie, navonok sa snažia správať slušne, už kvôli nej," cituje magazín Grazia.