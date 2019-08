Grecová a Pašek nezverejňujú žiadne spoločné fotky, sú vôbec ešte spolu? Presvedčí vás tento záber!

Dominika Grecová a Dušan Pašek tvoria pár už nejaký ten mesiac. No na sociálne siete nepridávajú žiadne spoločné fotky. Preto vznikla otázka, či vlastne sú ešte spolu?!

Dušan Pašek zbalil Miss leta 2017 a Miss Slovensko 2018 po tom, čo mu krachol vzťah s moderátorkou Miriam Kalisovou. Napriek tomu, že vzťah priznali , na svoje sociálne vzťahy nepridávajú žiadne spoločné fotky. Dominika zverejnila ich spoločnú fotografiu naposledy na konci februára.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Nechávajú si sladké chvíle len pre seba alebo to medzi nimi škrípe? To je zrejme otázka, ktorú si položí každý, ich fanúšik. To, že by mali byť stále spolu, odhalí len skutočný detektív. Pri porovnávaní príbehov, ktoré zverejnili v piatok na Instagrame, totiž natrafíte na rovnakú fotku u Dominiky aj Dušana. Párik zverejnil fotografiu schodov, po ktorých spoločne absolvovali ranný beh.