Viktor Vincze chce ísť príkladom: Prečo vo svojom aute vyváža cudzie ženy?!

Nielen reči, ale aj činy. Markizácky moderátor Viktor Vincze radšej uberie zo svojej pohodlnosti, aby šetril planétu.

Práve preto s manželkou Adelou neváhali svojím autom vziať do Liptovského Mikuláša aj tri cudzie pasažierky, aby necestovali len dvaja. ,,Mám veľké auto a rád šoférujem. Na niektoré trasy ale ani ja neviem využiť MHD alebo verejnú dopravu. Do Liptovského Mikuláša by sme za normálnych okolností zvolili pohodlný vlak, no mali sme skoro po strechu nákladu a ešte aj staručkého psa nezvyknutého na náhubok,“ napísal Vincze.

Napriek popularite sa neošíval pozvať do svojho auta cudzie osoby. ,,Napísal som preto do verejnej skupiny LM v BA s ponukou troch voľných miest a ozvali sa Marcela, Dada a Miška. Spolu s ich batožinou sme auto vyťažili na maximum a z pohľadu emisií sme cestu efektívne rozdelili medzi piatich, miesto dvoch,“ teší sa moderátor.