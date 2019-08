Rozhorčená ambasádorka Bielej pastelky Adela Vinczeová: Zneužili nás!

Zdvihlo ju to zo stoličky! Moderátorka Adela Vinczeová (38) je ambasátorkou zbierky Biela pastelka, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím.

O to väčšie bolo jej zdesenie, keď sa dozvedela, že finančné prostriedky sa pod takmer totožným názvom snaží získať aj iné občianske združenie.

Organizátorom zbierky Biela pastelka je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá má novú nechcenú konkurenciu. „Žiaľ, vnímame to ako zneužitie dlhodobo používaného názvu, ktorý je úzko spätý s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Túto zbierku na Slovensko priniesla naša organizácia a je nám ľúto, že stačilo, aby si niekto k nášmu názvu pridal iba slovíčko Orava a môže zbierkovať,“ vyjadril sa predseda ÚNSS Branislav Mamojka.

Vznikla totiž Biela pastelka Oravy, od ktorej sa Biela pastelka ostro dištancuje. Ruky preč dáva aj Adela Vinczeová, ktorá je ambasádorkou pôvodného projektu. „Prekvapilo ma, ako ľahko sa dá zneužiť akákoľvek zbierka. Ako ambasádorku Bielej pastelky ma to zamrzelo o to viac. Ale verím, že ľudia budú aspoň pozornejší a že to bude mať osvetový efekt do budúcna,“ povedala Novému Času moderátorka, ktorá je tvárou kampane.