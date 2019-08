Krízová situácia v Poľsku: Do Visly prúdia splašky z čističky odpadových vôd

Poľská vláda varovala vo štvrtok pred "krízovou" situáciou obyvateľov žijúcich v povodí najdlhšej poľskej rieky Visla, ktorá sa vlieva do Baltského mora.

Priamo do Visly totiž pre poruchu, ku ktorej došlo v potrubiach novej čističky odpadových vôd vo Varšave, prúdia splašky. Informujú o tom agentúry AP, DPA i PAP.

Splašky sa priamo do Visly vlievajú rýchlosťou 3 000 litrov za sekundu. Deje sa tak z dôvodu zlyhania dvoch potrubí, ktoré odpadovú vodu dopravovali cez rieku do zmienenej čističky, píše DPA. Poľský premiér Mateusz Morawiecki zvolal v súvislosti so situáciou zasadnutie krízového tímu, informoval médiá šéf jeho kancelárie Michal Dworczyk.

Starosta Varšavy Rafal Trzaskowski uviedol, že nie ešte možné určiť, čo zlyhanie potrubí zapríčinilo a ako dlho bude trvať, kým vzniknutú poruchu odstránia. V nasledujúcich troch dňoch to však podľa jeho slov nebude, píše agentúra AP.

Zástupkyňa šéfa orgánu poľskej štátnej vodnej správy Joanna Kopczynska označila incident za "katastrofu obrovského rozsahu". Podľa odhadov kompetentných úradov by sa splašky mali po rieke dostať k mestu Plock za 84 hodín od času, keď sa začali vylievať do Visly.

Poľský minister zdravotníctva Lukasz Szumowski odporučil Poliakom, aby vo Visle nerybárčili a vodu - hoci len tú na umytie zubov - si prevárali, informuje agentúra AP. Dodáva, že ministerstvo zdravotníctva i miestne úrady monitorujú na Visle severne od Varšavy úroveň kontaminácie.

Varšavské úrady sa odstali pod paľbu kritiky zo strany vlády, ktorá ich obviňuje z toho, že situáciu dobre nezvládli. Samotný varšavský starosta Trzaskowski vo štvrtok uviedol, že voda v rieke pre obyvateľov Varšavy nepredstavuje nebezpečenstvo. Predstaviteľov vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) pritom obvinil z toho, že "šíria paniku", namiesto toho, aby pomohli nájsť riešenie.

Poľský minister životného prostredia Henryk Kowalczyk ešte v stredu na tlačovej konferencii informoval, že zlyhalo hlavné zberné potrubie, ktoré privádza splašky do čističky odpadových vôd pri Varšave známej ako Czajka. V dôsledku toho využila čistička záložné potrubie, ktoré sa však tiež pokazilo. Následkom týchto porúch teraz takmer všetky splašky prúdia do Visly, uviedol minister, ktorého citovala poľská agentúra PAP.