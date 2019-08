Hviezda novej komédie Cez prsty Ján Jackuliak: Otvorene o druhom dieťati

Rodičovstvo sa mu zapáčilo! Herec Ján Jackuliak (41) sa už rok teší spolu s manželkou Barborou (35) zo synčeka Tea, ktorý pred pár dňami oslávil prvé narodeniny. Umelec, ktorý hviezdi v novej komédii Cez prsty, Novému Času prezradil, či túžia aj po druhom dieťatku.

Ján Jackuliak sa s manželkou Barborou teší zo synčeka Tea, ktorý pred pár dňami oslávil jeden rok. „Narodil sa 21. augusta, na 50. výročie príchodu ruských vojsk, tak mu hovoríme malý okupant,“ povedal so smiechom herec s tým, že synček bol vysnený a vymodlený dar od boha. Ďalšiemu prírastku do rodiny by sa však, samozrejme, potešil.

„Všetko je vo hviezdach. Čo príde, príde. Keď nepríde, nepríde.My sme vďační za toto jedno dieťa,“ dodal Jackuliak. V novej komédii Cez prsty stvárňuje prísneho trénera, ktorý chráni svoju dcéru.