Najbolestnejšia spoveď Lucie Vondráčkovej: S Plekancom čakala dcérku, zasiahol krutý osud!

Smutné priznanie českej speváčky Lucky Vondráčkovej (39) prišlo rok po tom, čo s hokejistom Tomášom Plekancom (36) ohlásili rozvod.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dvojica má spolu synov Adama a Matyáša. Speváčka teraz v rozhovore pre denník Blesk priznala stratu, ktorá ňou otriasla. ,,Rada by som odkázala všetkým budúcim mamičkám: To, že máte pozitívny tehotenský test, ešte neznamená, že všetko dopadne, ako má... Preto ani ja som nehlásila svoje tehotenstvá do sveta,“ šokovala Vondráčková.

Na otázku Blesku, či hovorí z vlastnej skúsenosti, vyrukovala so smutným priznaním: ,,Keď sa narodil Matyáš, veľmi sme si priali druhé dieťa. Adam sa ale narodil až z tretieho tehotenstva.“ Vondráčková bližšie podrobnosti uvádzať nechcela, ale podľa informácií Blesku čaka v roku 2014 dievčatko. Potratiť mala veľmi neskoro, až v 6. mesiaci.

Keďže sa so stratou ťažko vyrovnávala, nasledujúce tehotenstvo tajila do poslednej chvíle. Blesk pripomína, že počatie Adama potvrdila po polroku tehotenstva, rodila v júni 2015. Vondráčková priznala, že potrat ju traumatizoval, čo mohlo mať dopad aj na jej vzťah s Plekancom. ,,Asi ešte dnes nedokážem mať taký nadhľad, aby som posúdila, či práve vtedy začali naše problémy s manželom,“ reagovala. Hokejista teraz čaká dcérku s tenistkou Lucií Šafářovou.