Jessice počas tehotenstva ochrnula tvár a prestala čiastočne počuť: Trvalé následky hrozivej diagnózy

Mamička zažívala bolesti hlavy, závraty a nevoľnosti, ktoré roky prisudzovala nesprávnej príčine.

Jessica Holroyd (40) z amerického Michiganu trpela ochrnutím tváre a čiastočnou hluchotou, o ktorých jej lekári povedali, že sú následkom jej tehotenstva. Ako napísal portál Mirror, neskôr však prišli na to, že má nádor na mozgu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jessica prvýkrát pocítila silnú bolesť hlavy sprevádzanú nevoľnosťou tesne po tom, keď vo svojich 22 rokoch porodila prvé dieťa. Ako čerstvá mamička, tieto symptómy spočiatku pripisovala nedostatku spánku. Jej problémy sa zhoršili keď v roku 2012 druhýkrát otehotnela. Jessicine bolesti boli tak silné, že ostala pripútaná na lôžku. Navštívila aj nemocnicu, kde jej povedali, že jej trápenie je spôsobené tehotenstvom. Jessicine problémy sa po druhom pôrode zhoršili ešte viac. Lekári sa potom domnievali, že u Jessicy došlo k úniku mozgovomiechového moku a preto jej odobrali krv, ktorú jej následne vstrekli na jeho zastavenie.

Dva týždne na to podstúpila CT sken, ktorý konečne ukázal pravú diagnózu. Jessice v hlave rástol nezhubný nádor zvaný akustický neuróm. Nádor tlačil na nervy, čo zavinilo ochrnutie tváre a stratu sluchu v pravom uchu. Jessica podstúpila 8-hodinovú operáciu, pri ktorej jej lekári odstránili pravý akustický nerv, no museli jej nechať dva milimetre nádoru pri tvárovom nerve. Od operácie sa Jessice do tváre zatiaľ vrátil cit len na 40 až 50 percent.

"Príznaky som pripisovala pôrodu, nedostatku spánku a bláznivému životu prvorodičky. V tom čase som si o tom veľa nemyslela," vyjadrila sa Jessica. "Na pohotovosti som skončila často aj štyrikrát za týždeň. Lekár mi dal lieky na bolesť a povedal, že mi tvár tŕpne kvôli úzkosti. Potom ma vždy poslal domov bez ďalších vyšetrení," povedala.

"Doktor dokonca môjmu manželovi povedal, že ak by so mnou niečo naozaj bolo, dávno by na to prišli, a že si na pohotovosť chodím len pre lieky," trpko spomínala Jessica. "Prešla veľmi dlhá doba, kým som sa dostala až do stavu, v akom som teraz. Až po 10 rokoch od mojej operácie som sa vôbec odvážila odfotiť sa, kvôli mojej nehybnej tvári. Doteraz ešte mám problémy s tŕpnutím. Nedokážem sa usmiať a svaly na čele sa mi nehýbu vôbec," spovedala sa Jessica.

"Bola som v rozpakoch a hanbila som sa kým som sa pár rokov dozadu nedostala do skupinky ľudí venujúcich sa make-upu. Tá neskutočná podpora, ktorá sa mi od nich dostala bola úžasná. Povzbudili ma k tomu, aby som rozpovedala svoj príbeh, fotila sa a natáčala. Zmenilo mi to život," povedala.

"Vytvorilo to zo mňa to, kým som dnes. Dnes som schopná rozprávať svoj príbeh, znášať svoje nedostatky, aby som tak mohla pomôcť ostatným vidieť ich vlastnú krásu. Spočiatku to ľahké nie je, existujú dni kedy sa chcete jednoducho vzdať. Ale ja verím, že ste silnejší ako sa vám môže zdať. Ste odvážni a ste hodní šťastia," dodala.