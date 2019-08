Absolventi stredných škôl, pozor! Na tieto úrady sa musíte prihlásiť

Ukončili ste strednú školu a nepokračujete v štúdiu a ani nemáte možnosť zamestnať sa?

Od septembra musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Jedinou výnimkou je prípad, keď ste v evidencii nezamestnaných. Dokedy sa musíte prihlásiť na úrade práce? Aké povinnosti má absolvent strednej školy?

Školský rok absolventa strednej školy sa končí 31. augusta. Ak nejde na vysokú a ani nepracuje, musí si vybrať, či chce, alebo nechce platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Poistencom štátu je neprestajne, len ak sa na úrade práce prihlási do siedmich kalendárnych dní od posledného dňa letných prázdnin.

„Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra,“ informuje hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová. Ak to absolvent neurobí, alebo to urobí neskôr, zdravotná poisťovňa ho od 1. septembra považuje za samoplatiteľa. „Z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si zdravotné poistenie, resp. doplatiť si alikvotnú časť,“ dodáva ústredie práce.

Zdravotné poistenie

- školský rok absolventa strednej školy trvá do 31. augusta

- do tohto dátumu je poistencom štátu a čo bude potom, závisí od toho, v akej situácii sa nachádza

- v zásade má päť možností

Päť možností

1. Pokračujete v štúdiu

- ak plynule prechádzate na vysokú školu, naďalej ste poistencom štátu

- nikde sa nemusíte hlásiť, štát stále za vás platí odvody do zdravotnej poisťovne

2. Zamestnáte sa

- ak nastupujete do pracovného pomeru, v zdravotnom poistení budete zamestnancom

- nikde sa neevidujete, zamestnávateľ vás prihlási v zdravotnej poisťovni a poistné odvádza za vás

3. Začnete podnikať

- ak si otvoríte živnosť, v zdravotnom poistení budete samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO)

- živnostenský úrad vás prihlási do systému a vy začnete odvádzať poistné

4. Prihlásite sa na úrade práce

- uchádzač o zamestnanie je poistencom štátu

- na úrade práce požiadate o zaradenie do evidencie nezamestnaných

- ak to urobíte do 7. septembra, štát za vás platí odvody nepretržite

5. Neurobíte nič

- v zdravotnom poistení budete samoplatiteľom

- v poisťovni sa prihlásite ako samoplatiteľ a začnete odvádzať poistné

Prídavky na deti

Absolvent strednej školy sa v zásade považuje za nezaopatrené dieťa do 31. augusta. Jeho rodičovi preto patrí prídavok za júl aj za august.

Sociálne poistenie

- absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

- študent nemá povinné sociálne poistenie, ani štát zaňho neplatí

- ak sa zamestnáte, zamestnávateľ vás prihlási do registra a poistné odvádza za vás

- ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr budúci rok

Na dávky nemá nárok

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

- Absolventi nemajú bezprostredne po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. To platí aj vtedy, ak sa absolvent hneď po ukončení štúdia nezamestná, alebo ak sa rozhodne odísť do zahraničia. Treba si však uvedomiť, že ten, kto si neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia (a neplatí ho za neho nikto), nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.