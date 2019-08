Vymenil mužov za ženy: Tréner futbalistov Hapal priniesol šťastie slovenským volejbalistkám

Odskočil si na baby! Niežeby ho trénovať mužov už nebavilo, no tentoraz neodolal pohľadom na nežnejšie športové pohlavie.

Český kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal vymenil

trávnaté ihrisko za halu s palubovkou. Spolu so svojím asistentom Ottom Brunegrafom si na bratislavskom zimáku vychutnali drámu slovenských volejbalistiek v zápase ME proti Bielorusku (3:2).

Keďže sme finalizovali nomináciu na kvalifikačný dvojzápas ME 2020 proti Chorvátsku a Maďarsku, tak som sa rozhodol ísť na zápas európskeho šampionátu. Musím povedať, že som urobil veľmi dobre,“ prezradil Hapal pre Nový Čas.

Aj jeho dvíhal vývoj napínavého stretnutia zo sedadla. Zverenky trénera Marca Fenoglia totiž prehrávali 0:2 na sety, ale aj s pomocou fantastických fanúšikov zápas otočili a prvý raz v histórii postúpili do vyraďovacej fázy ME. „Bol to nádherný súboj v úžasnej atmosfére. Obrat slovenského tímu ma nadchol. Otto Brunegraf ma stále hecoval, že do haly prišlo ́české šťastíčko ́a stále nič a nič. Po dramatickom stretnutí som mu hovoril, že to šťastíčko tu predsa len sedelo. Dievčatá hrali naozaj skvele. Bol to nádherný zážitok,“ dodal Hapal.