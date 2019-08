Desaťnásobný majster sveta v karate, federácii  W.K.C.,  W.O.M.A.A. a WAKF pre bolesť takmer skončil s kariérou

Juraj Folkmann sa venuje karate od roku 1984, keď prišiel študovať do Bratislavy. Pridal sa ku kamarátom, ktorých nadchlo a začal sa mu venovať aj súťažne. S vrodenou vadou bedrového kĺbu, mal však počas trénovania postupne stále väčšie bolesti. Keď sa obával, že sa bude musieť s karate a so športom navždy rozlúčiť, dostal odporúčanie na algeziológa MUDr. Ireneusza Przewlockeho, PhD. z Pain Clinic.

Aktívny šport a nadmerný pohyb sa veľmi často nezaobíde bez bolesti. Svoje o tom vie aj desaťnásobný majster sveta Juraj Folkmann, ktorý má problém s bedrovými kĺbmi. Tomuto športu prišiel na chuť ešte v roku 1984, súťažil v disciplíne karate kumite, avšak potom prišla pauza. „Tým, že som dlhé roky pracoval v štátnej správe, tak som si musel dať od súťažného karate prestávku,“ hovorí.

Po ukončení pôsobenia na colnej správe sa opäť začal venovať športu. Rozhodol sa pre kickbox. „Stali sme sa exkluzívnym zástupcom W.K.C. svetovej federácie kickboxu a karate pre Slovensko. Začali sme súťažiť a naši pretekári dosiahli veľmi dobré medzinárodné úspechy v kickboxe. Vzhľadom na to, že som začal mať problémy s bedrovými kĺbmi a práve doktor Przewlocki mi neodporúčal ďalej sa zameriavať na tréning kickboxu, tak som sa začal venovať tréningu karate kata,“ opisuje Juraj Folkmann.

Jedna z podmienok na udržanie licencie je každoročná účasť na majstrovstvách sveta federácie W.K.C. Juraj začal súťažiť v sekcii tradičné karate. „Vo federáciách, v ktorých chodím mám desať titulov majstra sveta v tradičných kata,“ prezrádza. Rok 2016 ho ale donútil poriadne spomaliť.

„Už to bolo také, že som jedol jeden liek za druhým. Skúšal som to liekmi v lekárni, ale zhoršovalo sa to. Začalo ma to obmedzovať v trénovaní, pri akomkoľvek prudšom pohybe bola bolesť neznesiteľná. Znížilo mi to aktivitu tréningu len na 10%. Známi mi odporúčali doktora Przewlockeho. Šiel som za ním a tá liečba, ktorú mi nasadil, zabrala,“ hovorí.

Chcel sa vyhnúť výmene kĺbu

„Chirurgické riešenie a náhrada kĺbu je všeobecne účinná, no pravdou tiež je, že nie každý pacient operačný výkon môže, alebo chce podstúpiť. U takýchto pacientov môže byť zaujímavou alternatívou rádiofrekvenčná ablácia,“ konštatuje algeziológ MUDr. Przewlocki, ktorý sa už viac ako 25 rokov venuje liečbe bolesti. Zákrok sa tak často vykonáva pacientom s chronickou bolesťou kolena či bedra následkom degeneračných procesov. Robí sa totiž bez skalpela, ambulantne.

„Princípom ablácie je v podstate odstránenie trojice základných nervových zakončení – kĺbových vetiev nervov pomocou rádiofrekvenčnej energie,“ vysvetľuje. Lekár pri zákroku zavádza špeciálnu elektródu prostredníctvom vodiacej ihly s kontrolou teploty. Teplota sa počas celého zákroku kontroluje, takže sa zamedzuje akémukoľvek riziku poškodenia ostatných tkanív.

„Rádiofrekvenčná ablácia je bezpečný a účinný zákrok s veľmi zriedkavým výskytom komplikácií. Výsledkom je úspešné odstránenie bolesti, prípadne výrazné zmiernenie chronickej bolesti spojenej s degeneračnými zmenami,“ podotýka doktor Przewlocki. Výrazným plusom tiež je, že zníži množstvo liekov potrebných na tlmenie bolesti. Toto podstupuje Juraj raz za polroka.

Doktor Przewlocki mu predĺžil kariéru

Algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki z Pain Clinic sa sústredil na liečbu tak, aby mohol Juraj ďalej pokračovať v kariére aj napriek svojim ťažkostiam. „S tou liečbou to dostal doktor do normálneho stavu a môžem pokračovať aj ako tréner, aj ako pretekár,“ teší sa karatista Juraj, ktorý má pred sebou ďalšie Majstrovstvá sveta.

„Bez neho by som určite nedosahoval také výsledky. Pán doktor mi poradil, ktorým cvikom sa mám vyhýbať. Upravil som si tréningy tak, aby som kĺb nezaťažoval. Jeho empatia aj prístup sú iné. Riešil, ako sa dá ďalej pokračovať v športe, nie to, ako sa to nedá. A za to som mu veľmi vďačný,“ dodáva Juraj.