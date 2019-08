Tréner Klopp plánuje dlhú pauzu od futbalu: Chcem sa zobrať a spoznať svet

Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp má v pláne dať si ročnú pauzu po ukončení pôsobenia na lavičke anglického klubu FC Liverpool.

Päťdesiatdvaročný rodák zo Stuttgartu má na Anfielde kontrakt platný do 30. júna 2022. Následne by si chcel vziať dvanásťmesačné voľno, aby mohol načerpať energiu do ďalšej trénerskej práce.

Klopp je súčasťou "LFC" od roku 2015, vtedy vystriedal na lavičke "The Reds" Brendana Rodgersa. Predtým zažil úspešné obdobie v Borussii Dortmund (2008-2015), s ktorou v ročníku 2012/2013 postúpil do finále Ligy majstrov. "Mám dostatok energie, ale aj jeden problém - nedokážem pracovať ´na pol plynu´. U mňa je to takto - buď všetko alebo nič. Keď si poviem, že už neviem fungovať naplno, dám si ročnú prestávku a potom sa rozhodnem, čo ďalej. Je veľmi pravdepodobné, že potom budem mať opäť dostatok energie a budem môcť robiť moju prácu tak, ako chcem," povedal Klopp pre denník Kicker, citoval ho aj web as.com.

Aj po odchode z Borussie Dortmund niekoľko týždňov "dobíjal batérie" predtým, ako sa v októbri 2015 upísal Liverpoolu. "Keď som bol mladý, mal som čas, ale nemal som peniaze. Teraz mám peniaze, ale absolútne žiaden čas. Jedného dňa by som sa chcel zobrať a spoznať svet, kým na to mám energiu. Vybrať sa iba tak s mojou manželkou, psom a chlapcami, ak tiež budú chcieť ísť," povedal ešte po misii v Dortmunde.

Klopp mal v minulosti nálepku s prívlastkom tréner, ktorý zlyháva vo finále. Definitívne sa jej zbavil v júnovom rozhodujúcom zápase Ligy majstrov 2018/2019, v ktorom Liverpool triumfoval nad iným anglickým mužstvom Tottenham Hotspur (2:0). Tím od rieky Mersey sa vezie na víťaznej vlne aj v novej sezóne 2019/2020. Pred dvomi týždňami získal Európsky superpohár a v úvodných troch kolách nového ročníka Premier League nestratil ani bod. Práve anglická liga je súťaž, v ktorej Liverpool nezískal trofej už poriadne dlho. Ak by to dokázal v tejto edícii, bolo by to presne 30 rokov po nateraz poslednom ligovom titule tohto klubu v sezóne 1989/1990.