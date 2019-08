Miro († 18) vyletel zo zákruty, zomrel spolu so svojimi najlepšími kamarátmi: Smrť si po nich prišla veľkou rýchlosťou!

Namiesto prvého školského zvonenia im zazvoní umieráčik. Mimoriadne nešťastná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu večer v obci Zábiedovo (okr. Tvrdošín), zničila životy štyrom rodinám. Tie prišli o svoje milované deti, súrodencov či vnúčatá.

V aute sedeli dve najlepšie kamarátky Mária († 15) a Laura († 15), ktoré mali už o týždeň nastúpiť do 1. ročníka gymnázia. S dievčatami boli aj Filip († 16) a Miro († 18), ktorý šoféroval auto smrti. Všetci štyria boli nielen dobrí kamaráti, ale bývali v jednej dedine. Tá sa po strašnej tragédii zahalila do čierneho. Rodičia a príbuzní detí len ťažko hľadajú slová, ktorými by vyjadrili svoju bolesť.

V okamihu prišli o to najcennejšie - o svoje deti. Laura († 15), Mária († 15), Filip († 16) a Miro († 18) boli kamaráti z jednej dediny, ktorí spolu často chodievali von. Taká bola aj osudná nedeľa. Partia sa dohodla, že pôjde do Trstenej. Miro zobral auto a všetci dobre naladení a usmiati vyrazili. Nikomu ani len nenapadlo, že sa už nik z nich nevráti živý domov. „To boli také zlaté decká. Bolo počuť večer len veľkú ranu. Hádam po celej dedine sa rozliehala,“ ťažko opisovali strašnú chvíľu susedia.

Desivá zrážka

Partia kamarátov sa už vracala domov do Zábiedova, keď len pár metrov pred tabuľou Miro nedokázal zrážke zabrániť. „Musel ísť len rýchlo. On vchádzal do dediny a susedia išli na aute akurát von z dediny. Hádam, čo prešli len dvesto metrov a už bola zrážka,“ opisujú susedia priebeh nehody a pokračujú. „Okamžite sa tam zbehli ľudia, volali sa rodiny detí. Bol tam veľký krik. Tri telá ležali nehybne na zemi. Bolo to strašné,“ dodali najbližší.

O vodičovi Mirovi hovoria aj najbližší, že miloval rýchle jazdy. „Len 18-ročný vodič jazdiaci na vozidle VW Passat pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky, vlastnostiam vozidla a svojim schopnostiam po prejdení pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k bočnej zrážke s vozidlom Renault Megane,“ opísala priebeh nehody policajná hovorkyňa Jana Balogová. Jej následky sú mimoriadne fatálne. Traja tínedžeri, ktorí vyleteli z auta, zahynuli takmer okamžite. Štvrtý, ktorý ostal zakliesnený vo vozidle, skonal napriek všemožnej snahe záchranárov. Zrútení rodičia tak videli svoje deti už mŕtve. „Filipa dokonca držal strýko v náručí, no už mu nedokázal pomôcť,“ povedala kamarátka Anka.

Zronené rodiny„Bola to tá najlepšia dcéra na svete. Mala toľké plány. Jej snom bolo byť kaderníčkou, ale chcela zostať doma, tak mala ísť o týždeň na gymnázium, aby bola pri nás,“ plače užialená Majkina mama. Práve Majka nemala v Mirovom aute vôbec sedieť. „Ona sedela v inom aute a pred dedinou sa vymenila s jedným chalanom. Keby tam Majka nebola, tak ten chalan je mŕtvy,“ hovorí kamarátka nebohých tínedžerov Katka. Laura boli s Majkou najlepšie priateľky už od detstva. Obe mali v septembri nastúpiť do gymnázia. Filip bol podľa kamarátov veľmi zručný a najviac miloval motorky. „Jeho smrť kosila už po druhý raz. Pred pár rokmi ho prešla motorka, no vtedy sa mu nič nestalo,“ prezradila kamarátka.

Prečo nemali pásy?

Mira všetci v dedine poznali ako tínedžera, ktorý miloval rýchlu jazdu. „On sa po dedine prevážal motorkami. Jazdil veľakrát ako šialený. Vodičák si urobil len prednedávnom. Je to strašné. Vlastne si zabil tých najlepších kamarátov,“ hovorí so slzami v očiach kamarátka. „Po­dľa toho, čo sme počuli, išiel až 130 km/h. Keby išiel pomalšie, toto by sa určite nestalo. Tiež nemal ani jeden z nich zapnutý bezpečnostný pás. Práve preto ich vymrštilo von,“ povedala ich dobrá kamarátka. Polícia sa ku konkrétnej rýchlosti vozidla, v ktorom sa viezli štyria tínedžeri, odmietla vyjadriť.

V malej dedine sa všetci poznajú a aj tento hrozný žiaľ prežívajú spoločne. „My sme tu všetci ako veľká rodina. Dokonca Laura s Mirom boli bratranec a sesternica. Je to nesmierne veľké nešťastie. Namiesto toho, aby sa už deti chystali na prvé septembrové zvonenie a rodičia im kupovali veci do školy, teraz im obliekajú veci do rakvy,“ vyliali si srdce rodinní príbuzní.