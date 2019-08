Synovec spisovateľa z chatrče Čonku († 71) po jeho smrti: Strýkove knihy dám za facku

Rómskych spisovateľov je ako šafranu. Jeden z nich žil v podtatranskej obci Spišská Teplica. Volal sa Ladislav Čonka-Popala († 71) a po svojej smrti zanechal úctyhodné dielo.

O knihy týkajúce sa rómskej histórie však nemajú Rómovia záujem a vrátili sa do jeho domu. Čonkov synovec ich teraz ponúka za 1 € za výtlačok. Prvý diel Krajina Rómov I. vyšiel v náklade 1 500 kusov a druhý diel v náklade 500 kusov. Aj keď ich ponúkli do knižných distribučných spoločností, až 90 % sa vrátilo. Rok po smrti spisovateľa samouka Ladislava Čonku-Popalu ich viac ako tisícka odpočíva v jeho dome. „Knihu sme sa snažili dostať na pulty obchodov. Bohužiaľ, Rómovia o ňu neprejavili záujem. Kupovali ju len ľudia, ktorí sa cielene venujú rómskej histórii. Tak sa nám knihy vrátili späť,“ prezradil spisovateľov synovec Ján (40) a dodal: „Vyhodiť ich by bolo čisté barbarstvo.“

Podľa neho Rómovia nečítajú veľa a aj preto sa knihy nepredávali. „Teraz sa to ale pomaly mení a začína nám záležať na vzdelaní,“ myslí si Ján, ktorý je obchodný zástupca a popri tom má aj internetové rómske rádio. Jeho manželka je vyštudovaná huslistka. „Situácia so strýkovými knihami ma veľmi trápi. Bolo by úžasné, ak by si ich niekto kúpil za symbolické 1 € za kus. Za tie peniaze by som mu dal urobiť pomník na cintoríne,“ uzavrel Ján.

Ladislav Čonka-Popala († 71)

Vyštudoval poľnohospodársku školu a pracoval ako baník v Kravinej, neskôr bol traktoristom na družstve. V roku 2016 mu vydali s finančnou podporou Úradu vlády SR a obce Spišská Teplica dva diely kníh Krajina Rómov I. a II. Autor v nej hľadá pravdu, odkiaľ pochádzajú Rómovia, čo majú spoločné a čo ich odlišuje od gadžov.