Erik Vlček má šancu na ďalšie OH: Urobím všetko pre to, aby som tam nechýbal

Aj v Tokiu 2020 bude slovenská káštvorka! Od Sydney 2000 pod piatimi kruhmi štartovalo vždy kvarteto Slovákov, ktorí pravidelne siahali na cenné kovy.

Iba jeden sa môže pochváliť tým, že toto všetko absolvoval. Je ním rodák z Komárna Erik Vlček (37), ktorý si v nedeľu vybojoval so svojimi novými parťákmi miestenku na šiestu olympiádu! Hviezdny jazdec o svojich plánoch: Zbohom cyklistika, budem sociálny pracovník

„Urobím všetko pre to, aby som tam nechýbal. V mojom veku je najdôležitejšie zdravie,“ pripustil Erik, ktorý v Szegede získal už 17. cenný kov z MS. Ten však nebol úlohou dňa. Tou bola olympijská miestenka. „Bol by som spokojný, aj keby to bolo bez medaily. Ale medaila je pre nás dôkazom, že máme na to, že má zmysel tvrdo pracovať až do Tokia,“ pokračoval líder tímu, ktorý svojou veľkou túžbou ísť na šiestu olympiádu nakazil aj oveľa mladších parťákov. Baláž má 21 rokov, Zalka 20 a Botek 22 rokov.

V ich veku mal už Erik na konte olympijskú účasť v Sydney „Ja som inšpiráciou pre nich, oni pre mňa. Rozumieme si, čoho dôkazom je aj tento szegedský výsledok. Musím priznať, že také tesné preteky som ešte nikdy nešiel! V závere som hýbal rukami už automaticky, ale našťastie sme mali dostatočnú rýchlosť,“ dodal historicky najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista.