Takto vyzerá káder Maďarska: Proti Slovensku môže nastúpiť aj jeden Slovanista

Tréner maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi nominoval na nachádzajúce zápasy 26 hráčov.

Jeho tím najskôr vo štvrtok 5. septembra o 20.45 h odohrá prípravný súboj v Čiernej Hore, o štyri dni (9. septembra o 20.45 h v Budapešti) privítajú Maďari v dôležitom stretnutí E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 Slovákov.

Nováčikom v kádri je Dávid Sigér z Ferencvárosu Budapesť, navrátilcami Roland Sallai a Ádám Lang. Stredopoliar DAC Dunajská Streda Zsolt Kalmár bude chýbať, keďže sa podrobil operácii členka. Ádám Nagy je takisto zranený, ale existuje šanca, že do zápasu so Slovenskom sa uzdraví, preto ho tréner Rossi nominoval. Vo výbere sa ušlo miesto aj stredopoliarovi Dávidovi Holmanovi zo Slovana Bratislava, ktorý hrá vo výbornej forme.

"Brali sme do úvahy aj to, že sa vytvorilo mužstvo, ktoré už niečo dosiahlo. Urobiť teraz veľké zmeny v kádri by bola hlúposť. Napriek zraneniu s Ádámom Nagyom počítame a samozrejme, veríme tomu, že proti Slovensku už bude môcť hrať, lebo tento zápas bude pre nás najdôležitejší. Doterajšie víťazstvá sa budú rátať len vtedy, ak aj proti Slovensku získame tri body," povedal Rossi pre oficiálnu stránku Maďarského futbalového zväzu.

Štyri dní pred duelom v Budapešti odohrá maďarská reprezentácia prípravný zápas proti Čiernej Hore. "Tento zápas je ideálny na to, aby šancu dostali hráči, ktorí doteraz hrali menej. Tiež si chceme vyskúšať nové varianty. Napriek tomu aj proti Čiernej Hore bude náš cieľ víťazstvo. Chceme, aby bolo Maďarsko na nás pyšné." Hráči majú naplánovaný zraz v nedeľu 1. septembra v Telki.

Na čele E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 figurujú s deviatimi bodmi Maďari, odohrali však o zápas viac ako šesťbodoví Slováci a Chorváti. Štvrtý Wales získal v doterajšom priebehu kvalifikácie tri body vďaka domácej výhre 1:0 nad Slovenskom, posledný Azerbajdžan prehral doteraz všetky svoje zápasy.

Nominácia maďarskej reprezentácie na prípravný zápas s Čiernou Horou (5. septembra) a zápas kvalifikácie EURO 2020 so Slovenskom (9. septembra):

Brankári: Dénes Dibusz (Ferencváros Budapešť), Péter Gulácsi (RB Lipsko), Ádám Kovácsik (Mol Vidi FC)

Obrancovia: Botond Baráth (Sporting Kansas KC), Barnabás Bese (Le Havre), János Ferenczi (DVSC), Tamás Kádár (Dynamo Kyjev), Mihály Korhut (Aris Solún), Ádám Lang (Omonia Nikózia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros Budapešť), Willi Orbán (RB Lipsko)

Stredopoliari: Dániel Gazdag (Honvéd Budapešť), Dávid Holman (Slovan Bratislava), László Kleinheisler (NK Osijek), István Kovács (Mol Vidi FC), Ádám Nagy (Bristol City FC), Máté Pátkai (Mol Vidi FC), Dávid Sigér (Ferencváros Budapešť), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

Útočníci: Balázs Dzsudzsák (Al-Ittihad), Filip Holender (FC Lugano), Dominik Nagy (Legia Varšava), Krisztián Németh (Sporting Kansas), Roland Sallai (SC Freiburg), Ádám Szalai (TSG Hoffenheim), Roland Varga (Ferencváros Budapešť)