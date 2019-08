Zvláštny víkend pre PSG: Vytvorili rekord ligy, no prišli o hviezdneho hráča!

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé nebude v dobrom spomínať na svoje jubilejné sté vystúpenie v Ligue 1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najlepší mladý hráč minuloročných majstrovstiev sveta sa zranil v nedeľňajšom ligovom súboji, v ktorom Paríž St. Germain bez problémov zdolal Toulouse 4:0.

Podľa informácii periodika Le Parisien bude 20-ročný zakončovateľ chýbať svojmu tímu tri až štyri týždne. Kylian Mbappé opustil dianie na ihrisku pre problémy so stehenným svalom. Za pomoci fyzioterapeutov odkráčal do "tunela" a pokiaľ by sa prvotné prognózy potvrdili, mohol by vynechať aj úvodné stretnutie PSG v Lige majstrov.

V 66. minúte zápasu ho nahradil iba 17-ročný obranca Arthur Zagre, pre ktorého to bol debut v najvyššej francúzskej súťaži. "Bolo to skvelé. Pár minút pred tým, ako som prišiel na ihrisko, som cítil, ako adrenalín stúpa. Tréner mi povedal, aby som jednoducho hral ako na tréningu. Bol to môj prvý zápas v Parku Princov a nikdy naňho nezabudnem," povedal pre klubový web Zagre.

Okrem Mbappého zápas nedohrali ani Abdou Diallo či ďalší vynikajúci útočník Edinson Cavani. Rozsah ich zranení a dĺžka rekonvalescencie zatiaľ nie je známa. Parížanov môže okrem troch bodov tešiť aspoň skutočnosť, že stanovili ďalší rekord v Ligue 1. Aspoň jeden gól zaznamenali v ostatných 41 dueloch, čím prekonali doterajší 40-zápasový zápis klubu Racing Club de France z rokov 1962 až 1964.