DAC obrala o body domácu Nitru: Víťazný gól im dal bývalý hráč

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda uspeli v nedeľnom stretnutí 6. kola Fortuna ligy na štadióne FC Nitra 2:1.

Otočili nepriaznivý stav, na vedúci zásah domáceho Milana Ristovského odpovedal veľmi rýchlo Kristián Koštrna a víťazný gól strelil po zmene strán niekdajší hráč Nitry Andrej Fábry.

Vicemajster figuruje na tretej priečke s desaťbodovým ziskom, Nitra utrpela už piatu prehru a je posledná s troma bodmi.

FC Nitra - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:1)

Góly: 38. Ristovski - 39. Koštrna, 57. A. Fábry. ŽK: Vrábel, Šefčík - A. Fábry, Taiwo, Beskorovajnyj, M. Vida, rozhodovali: Chmura, Ádám, Bobko, 2155 divákov

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda - Faško, Vrábel (62. M. Fábry) - Fabiš (58. Guláš, 90.+1 Elexa), Gatarič, Šefčík - Ristovski

Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida, Oravec, A. Fábry (69. Divkovič) - Blackman, Taiwo (61. K. Vida), Ramirez

Favorizovaná Dunajská Streda, ktorá naplno nebodovala v predchádzajúcich troch dueloch, si chcela proti Nitre napraviť reputáciu a na štadióne pod Zoborom začala oveľa aktívnejšie. Prvé nebezpečenstvo pre domácu bránku priniesla už 2. minúta, keď Davis poslal prudkú loptu do malého vápna. Nechýbalo veľa, aby si brániaci Farkaš pri odkope lopty zasadil vlastenca. V prvej štvrťhodine sa do dobrých streleckých príležitostí viackrát dostal aj Blackman, domácu sieť však nerozvlnil. V 18. minúte poslal z pravej strany aktívny Blackman center na Taiwa, ktorého hlavičkové zakončenie len tesne minulo nitriansku bránku. Po polhodine hry hosťujúci fanúšikovia už-už dvíhali ruky nad hlavu, no brankár Šípoš reflexívnymi zákrokmi dokázal zneškodniť koncovky A. Fábryho i Ramireza a bezgólové skóre zostalo v platnosti aj naďalej.

Radosť Nitry z vedenia však nevydržala ani celú minútu. Prakticky hneď po rozohrávke sa dostal na ľavej strane k lopte A. Fábry, ktorého následný ľahučký center do šestnástky na zadnú žrď gólovo zužitkoval Koštrna a stanovil polčasové skóre 1:1.

Aj v druhom dejstve mala viac z hry Dunajská Streda. V 49. minúte sa síce ešte Blackmanova strela z uhla neujala, no o osem minút neskôr už hosťujúci tábor rozjasal odchovanec Nitry A. Fábry, ktorý v šestnástke súpera najlepšie zareagoval na odrazenú loptu a strelou z hranice malého vápna poslal DAC prvýkrát v zápase do vedenia. Hostia v ďalšom priebehu kontrolovali náskok a mali aj viaceré náznaky gólových šancí, ale pridať poistku sa im už nepodarilo. Na opačnej strane sa neujali strelecké pokusy Ristovského.