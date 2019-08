Srbský tenista Novak Djokovič (32) sa fanúšikom na sociálnej sieti pochválil nevšedným talentom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nole vo videu hrá na klavíri a spieva známu pieseň od skupiny Queen s názvom "We Are The Champion". A poriadne mu to ide - aspoň čo sa týka hry.napísal k videu Novak. Ako však na záver ukáže v hre mu dosť pomáha sexi hudobníčka Lola Astanová.napísala pod video Djokovičovi pôvabná kráska pôvodom z Uzbekistanu. Zdá sa, že sa na hodinách dobre bavia. Otázkou ostáva, čo na to Djokovičova manželka Jelena.