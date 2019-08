Počas Hodiny otázok budú deťom odpovedať iba premiér a traja ministri: Kde budú zvyšní členovia vlády?

Deťom budú na ich otázky v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR počas simulovanej Hodiny otázok odpovedať traja ministri a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Ostatní členovia vlády svoju neúčasť na utorkovom (27. 8.) podujatí ospravedlnili naplánovaným programom v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády. Kancelária NR SR preto posunula začiatok simulovanej Hodiny otázok Detskej univerzity Komenského (DUK), aby sa ministri stihli presunúť do regiónu.

"Aj vzhľadom na plánované výjazdové rokovanie vlády bol upravený začiatok podujatia na 10.00 h. Teda najskôr sa uskutoční simulovaná Hodina otázok v rokovacej sále, po jej skončení bude neformálna autogramiáda a následne deti absolvujú interaktívnu prehliadku budovy parlamentu," priblížila kancelária. Svoju účasť zatiaľ okrem premiéra potvrdili ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Lubyová vyzdvihla úlohu podujatia, ktorou je sprostredkovať deťom prácu ministrov a parlamentu. Rovnako to vidí ministerka vnútra. "Je dôležité s deťmi diskutovať a odpovedať na ich otázky, ktoré bývajú často veľmi priamočiare," skonštatovala Saková.

Po zodpovedaní otázok detí sa ministri presunú do Poltára. Niektorí majú podľa slov ich hovorcov už naplánovaný program v regióne, preto sa na podujatí nezúčastnia. Ostatní pre TASR uviedli ako dôvod neodkladné pracovné záležitosti či služobnú cestu.

Na Hodine otázok sa zúčastní asi 140 detí vo veku od deviatich do 14 rokov. Cieľom podujatia je podľa slov kancelárie podporiť záujem mladých ľudí o politické a spoločenské dianie v krajine.

Minulý rok deti zaujímal napríklad plat premiéra, čo bude robiť predseda Most-Híd Béla Bugár, ak neuspeje v prezidentských voľbách a jeho strana sa nedostane do parlamentu, ale aj to, aké spory riešia ministri vo vláde. Zaujímali sa aj o to, prečo sa investuje do armády, keď nie sú lekári a zdravotné sestry. Rok predtým sa pýtali napríklad na výstavbu drahých diaľnic. Chceli vedieť tiež, či treba na prácu poslanca absolvovať IQ test.