Matovič pritvrdzuje: Ak Jankovská ostane vo funkcii, nie sme právny štát

Ak osoba, ktorá mala kontakty s podozrivým z vraždy novinára Jána Kuciaka až do jeho zadržania, ostane vo funkcii štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, nie sme právny štát.

V nedeľu to povedal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič v súvislosti s možnou komunikáciou tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej s podnikateľom Marianom K. Opätovne vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na jej odvolanie. "Jankovská celému Slovensku tvrdila, že Mariana K. nepozná a nie je s ním v kontakte. V skutočnosti si s ním až do jeho zadržania písala viac ako 1000 správ," zdôraznil Matovič. Tvrdí, že údajné správy Jankovskej s Marianom K. sú dôkazom prepojenia Smeru-SD s vraždou novinára. Dodal, že v súčasnosti by mala celá opozícia stáť pred ministerstvom a apelovať na jej odvolanie.

"Monika Jankovská spáchala atentát na spravodlivosť na Slovensku," podotkol s tým, že premiér a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sú spolupáchateľmi tohto atentátu. Ak na jej odvolanie premiér potrebuje legislatívne zmeny, ponúkol vláde súčinnosť. Matovič opätovne avizoval celodenný protest pred budovou rezortu spravodlivosti v prípade, ak minister a premiér Jankovskú neodvolajú do nedele do polnoci. Protest by sa mal podľa jeho slov konať v pondelok od 9.00 h ráno.

Pellegrini v sobotu povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra.

Polícia vykonala vo štvrtok zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov. Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v možnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.