Tínedžer sa nemohol tri dni vymočiť: Drsný nález v jeho rozkroku

Chlapec mal veľké ťažkosti s vyprázdňovaním, lekári prišli na prekvapivý dôvod.

Doplatil na bláznivý experiment! Štrnásťročný chlapec z Tuniska skončil s obrovskými bolesťami pohlavného orgánu a celé tri dni sa nemohol vymočiť.

Mladík sa preto rozhodol vyhľadať lekára. V nemocnici nemohli uveriť vlastným očiam. Chlapec mal totiž v penise strčenú takmer deväťcentimetrovú ihlu, lekári tvrdia, že je to u nich veľmi zriedkavý prípad. Tínedžer sa napokon priznal, že ihlu si strčil do svojho pohlavného orgánu pre sexuálnu stimuláciu. Chirurgovia museli použiť pri zákroku kliešte, aby mohli z jeho penisu cudzí predmet vytiahnuť, informuje britský denník The Sun. Pacient musel byť pod narkózou, no zotavil sa veľmi rýchlo.