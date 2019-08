Herec Peter Fonda († 79) podľahol rakovine pľúc: Dostane Oscara posmrtne?

Peter Fonda († 79) bol dvakrát nominovaný na Oscara, no ani raz ho nedostal. Udelia mu na budúci rok zlatú sošku posmrtne? Nasvedčuje tomu viacero indícií.

Člen hereckého klanu Fondovcov zomrel v piatok vo svojom dome v Los Angeles. Trpel rakovinou pľúc a zlyhalo mu dýchanie. Najviac sa preslávil filmom Bezstarostná jazda z roku 1969, v ktorom hral po boku Dennisa Hoppera a Jacka Nicholsona. Za ten bol aj nominovaný na Oscara, no nedostal ho. Nepremenil ani nomináciu za film Uleeho zlato z roku 1997.

Jeho otec Henry aj sestra Jane Fonda získali po dve sošky Oscara. Je možné, že Peter ju teraz dostane tiež. V kariére totiž pokračoval až do úplného konca. Jeho posledný film bude mať premiéru až po jeho smrti. The Last Full Measure rozpráva príbeh herca, ktorý sa snaží dosiahnuť uznanie pre pilota z vietnamskej vojny. Vo filme hrajú okrem Petra Fondu také hviezdy ako Ed Harris či Samuel L. Jackson.

Zaujímavé je, že do kín mal prísť pôvodne na jar, no tvorcovia posunuli premiéru na koniec októbra. Koniec roka je obdobím, keď idú do kín favoriti na Oscara, aby čo najviac zarezonovali pred uzávierkou ročníka. Fonda síce za vedľajšiu rolu asi nominovaný nebude, no film ho pripomenie v pravý čas. V kombinácii s 50. výročím filmu Bezstarostná jazda to z neho robí kandidáta na sošku za celoživotné dielo.